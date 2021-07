Ladrón tomó de rehén a una chica, la Policía lo abatió a tiros y los vecinos aplaudieron

Un intento de robo a una tienda de celulares en la localidad brasileña de Angra Dos Reis terminó con la muerte del agresor, luego de que tomara como rehén a la vendedora del sitio, pero lo más insólito de todo fue que cuando el sujeto fue abatido, la gente comenzó a apludir a la policía local.

Según información proporcionada por la Policía Militar, el caso se desarrolló en un establecimiento de la Rua do Comércio, en el centro de la ciudad. También según el PM, tres delincuentes participaron en el robo, pero después de que llegó la policía, dos sospechosos se rindieron, pero el tercero, de 20 años, salió de la tienda con una mujer que había sido tomada como rehén.

Luego de salir del establecimiento, el delincuente caminó con la víctima a punta de pistola durante dos cuadras, siendo acompañado por militares y policías, que habían rodeado la zona. Cuando el delincuente llegó a la calle Coronel Carvalho, un policía civil vestido de civil logró disparar al agresor y liberar al rehén.

El agente, que pasaba por el lugar, aprovechó el momento de distracción del hombre para realizar el disparo. Según el primer ministro, el ladrón fue llevado al Hospital da Japuiba, pero no resistió y murió y se secuestró en la escena del crimen una pistola calibre 9 mm.

Según dijo el agente al equipo de noticias de TV Rio Sul, el sujeto había disparado tres tiros ante la llegada de los efectivos policiales, en tanto, la víctima no resultó herida físicamente, pero estuvo a punta de pistola durante al menos 15 minutos antes de ser liberada.

“Había amenazas todo el tiempo. Atacaba a un vendedor y le hacía presión psicológica, solo decía que me iba a matar, me preguntaba si tenía padre, madre, hijos … Dijo que yo no tenía nada que perder, y tampoco lo tenía. ellos. [Hicieron] insultos, bromas malas con las chicas de la tienda … Fue horrible “, dijo a RJTV una empleada de la tienda, que optó por no identificarse.

En tanto, los dos prisioneros fueron llevados a la comisaría de Angra y un cuarto sospechoso, que esperaba a los otros tres en un automóvil, logró escapar y sigue siendo buscado.