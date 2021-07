Prieto seguirá la próxima temporada en Defensores de Banfield

Luego de debutar en la máxima categoría de clubes a nivel nacional en la temporada 2020/2021, Defensores de Banfield no se conforma y ya trabaja para su próxima presencia en la Liga de Vóleibol Argentina.

Gonzalo Vega, mánager del equipo, dijo que uno de los objetivos pasa por que continúen el achense Inayén Prieto y también el otro pampeano del plantel, Leonel Escudero, quienes estuvieron a la altura en la competencia que ganó UPCN de San Juan.

“Planeamos contar con una base de plantel muy parecida. En nuestra primera experiencia elegimos darles la oportunidad a muchos chicos del club y logramos tener un plantel noventa por ciento nuestro. Si bien la intención es repetir esa idea, también queremos reforzarnos un poco más. Por lo pronto, esperamos contar con (Inayén) Prieto, (Lucas) Herrera y (Leonel) Escudero, titulares que seguramente continúen” dijo.

Desde el Defe, la búsqueda es que la identidad del club esté presente no sólo dentro de la cancha, sino también afuera. “Para la temporada 2020/21 no incorporamos a nadie que no sea entrenador de nuestro club”, cuenta Vega sobre el cuerpo técnico.

“La cara visible fue Ricardo Bollonine, que es un gran conductor con mucha experiencia, pero por ejemplo detrás de él Leandro Alegre, su asistente principal, se destacó mucho en los trabajos del día a día. Todos los profes, desde los de la escuelita hasta los de mayores, tuvieron su rol. Es algo importante para sostener: que todos hagan experiencia y se capaciten, porque eso nos dará rédito a todos”, agregó.

En la actualidad el equipo forma parte de la División de Honor, el principal torneo de la Federación Metropolitana, que por estos días está en marcha luego de verse afectado por la pandemia de COVID-19. “Lo tenemos como objetivo, pero preferimos no agotar recursos y a la vez seguir preparándonos para la Liga. Muchos equipos han invertido muchísimo en un torneo que dura poco y no tiene descensos, mientras que nosotros preferimos aprovechar para seguir desarrollando a nuestros juveniles. Nuestro objetivo va más allá del resultado final”, asegura el mánager.

De cara a la LVA 21/22, Vega completa: “Nuestro sponsor principal, Farmacia Grupo Castelli, ya nos confirmó que continuará apoyando el proyecto. Resta que nos reunamos con el Municipio de Lomas de Zamora. El intendente Martín Insaurralde respaldó nuestra primera participación y esperamos contar con su apoyo también para esta próxima edición”.

Este sábado, desde las 18 horas, Defensores enfrentará a Náutico Hacoaj por la segunda fecha del torneo metropolitano y allí los pampeanos volverán a mostrar su peso dentro de la estructura pensando en consolidarse en este certamen y en la próxima competencia nacional. Se podrá ver por el canal de YouTube de Defe.