Destacan las historias de vida de las vecinas obreras del Mujeres en Obra

Las historias de vida y superación de las vecinas achenses que integran el programa Mujeres en Obra fueron destacadas en una nota que fue publicada por Revista Bife. El reportaje muestra los testimonios de tres de las veinte participantes: Melanie Díaz, Paola Arribillaga y Marianella Anello.

A continuación la nota completa escrita por León Nicanoff:

El programa “Mujeres en Obra” es un complemento del Programa de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba), que apunta a avanzar en el diseño de un urbanismo con perspectiva de género. Se seleccionaron 20 mujeres para construir un estacionamiento y una plazoleta. Todas son madres, con alguna necesidad de trabajo o vulnerabilidad social. El objetivo final es que se conforme una cooperativa para que perdure en el tiempo el proyecto en el que hoy se les brinda ropa, herramientas y, entre otras cosas, capacitación en derecho laboral y contabilidad básica.

Melanie Díaz, 28 años, estudia enfermería. Tiene una hija de 3 años.

Nos están capacitando, nos dan cursos de durlock, estamos aprendiendo a soldar y hoy hicimos electricidad. Estoy muy contenta y emocionada… Mirá, hoy que empecé a trabajar en “Mujeres en Obra” se cumple justo un año del día que me vaciaron por mi cáncer, y del momento en que mi ex pareja entró por la puerta y sufrí violencia de género. Yo estaba herida y sin embargo… hasta se me salieron los puntos de la operación por los golpes… y ahora poder empezar a trabajar de nuevo…es grandioso. Yo tengo cáncer de mama pero también de hígado con metástasis en los huesos. Tengo 28 años y una hija de 3. Fue realmente muy duro este último año. Antes, con mi ex, teníamos una verdulería, pero luego del episodio de violencia que sufrí me quedé en la nada misma. Estuve 8 años con él, yo naturalicé la violencia, pero ese día, exactamente hace un año, fue muy grave. Terminó preso. Él me decía “sin mí no podés hacer nada, y menos con esa enfermedad”. Y yo lo creía, pensaba que sin él no podía hacer nada. Pero empecé a estudiar enfermería. Por mí discapacidad me costó muchísimo conseguir trabajo; y ahora poder hacer esto, para mí es un montón. Hay gente que es mala; en Acha tenés lo bueno y lo malo. Lo bueno es que cuando se enteraron de mi situación mucha gente se solidarizó, fue increíble; la gente es buena.

Lo malo es que, al ser chico el pueblo, también se hacen comentarios hirientes. Uno de los comentarios fue “qué van a hacer estas si no saben hacer nada”. Hasta el día de hoy me juzgan, me dicen “por algo la habrá cagado a palos”. O cuando me llamaron para trabajar en la construcción, decían “hay que ser golpeada para que te llamen”. U otra chica que es lesbiana, decían “hay que ser golpeada o lesbiana para que te llamen”. Nadie creyó que yo podía hacer esto por mí enfermedad. Yo sigo con el tratamiento, con la medicación, estaba viajando todos los meses para hacerme quimio. Por ahí sufro mucho del frío y el dolor de espalda pero, la verdad, todo viene mejorando… Fuerza no puedo hacer, pero sí puedo pintar, puedo rellenar, y varias cosas más. Eso lo tienen muy en cuenta, las chicas se re comprometieron. A mí me tuvieron en cuenta de entrada. Se habló mucho con Romina Montes de Oca (gerenta del IPAV). El primer día arrancamos a hacer el estacionamiento, nos enseñaron a hacer los alargues. Hicimos todo lo que es electricidad. Estuvimos soldando y haciendo una estructura para hacer un tablero, ya marcamos las medidas para empezar a palear, y empezaríamos a asfaltar. Después tenemos que hacer una plazoleta donde va a ir un parque. Yo pensé que no podía hacer nada, pero bueno, acá estoy. Veía cómo trabajaban los hombres y me gustó. ¿Si ya piropeamos a alguien? No, ja, sólo molestamos al arquitecto porque es joven. Nos dieron 6 meses para hacer el estacionamiento y la plazoleta, pero la idea es seguir. La idea es formar un equipo de trabajo, una chica por ejemplo ya está capacitada en seco. Así que se planteó de renovar el contrato en diciembre. Estoy muy contenta. Todas estamos entusiasmadas.

Paola Arribillaga, 33. Tiene 3 hijos de 15, 10 y 7 años. Entrenadora de fútbol en Unión de Acha. Cursa la carrera de directora técnica en la escuela de César Luis Menoti.

Se generó una especie de revolución a partir de este proyecto. Muchas conocidas me preguntan ahora cómo entrar. Muchas que se habían bajado del proyecto se arrepintieron. ¿Por qué se arrepintieron? Una, por ejemplo, pensó que no iba a poder aguantar. Hasta que no se ve que se puede, hay gente que no se anima. Por ahí una tiende a tener miedo a lo nuevo. Pero hay que romper con eso y animarse. La misma sociedad nos forma con miedos. Naturalmente las mujeres podemos trabajar en la construcción. Nosotras vamos a ser esa base de partida que va a generar que otras mujeres quieran y puedan. Y estamos aprendiendo. Aprendemos y construimos en simultáneo. Es genial. El jueves, por ejemplo, hicimos una medidas que estuvieron mal, y lo volvimos a hacer de nuevo. No es fácil, pero es ponerle ganas, como todo. Fueron varios los factores que me llevaron a meterme en este proyecto, un poco las ganas de hacer cosas nuevas, la necesidad de trabajo y el hecho de romper con los prejuicios. Hay prejuicios, sí, pero eso según cómo te lo tomes. Personalmente no me llevo mucho por el qué dirán. Por ahí en redes sociales, después del acto, se leyeron cosas que molestan, pero no hay que darle importancia. A mí eso me genera más ganas de seguir.

Marianella Anello, 23. Nació en Morón pero vive en General Acha hace 20 años.

Hace dos años tengo el título de construcción en seco, pero nunca tuve la posibilidad de trabajarlo. Siempre me han dado vuelta la cara con el trabajo. Fui aprendiendo porque mi hermano es albañil, él me enseñaba. Pero como te decía, me han dado vuelta la cara. Hay prejuicios. Uno, que es naturalmente cierto, es que las mujeres no tienen tanto fuerza como los hombres. Es verdad. Pero si hay que levantar un material muy pesado, lo levantamos entre dos o tres, y listo. Somos 20 mujeres que vamos a aprender un montón de cosas, que el día de mañana, por ejemplo, vamos a poder cerrar el paredón de nuestras casas, vamos a poder hormigonar el patio, vamos a poder hacer un cantero para nuestras plantas. Nos han llegado muchos mensajes, de chicas que preguntan dónde se pueden anotar. Si se baja una chica, la que se anotó se agregaría. Estaría muy bueno que más adelante se haga un proyecto de más de 20 mujeres. Hasta ahora, hemos aprendido a soldar. Aprendimos a poner canillas, electricidad… vendría a ser un combo bastante completo en una sola obra. Está muy bueno porque se te rompe un enchufe y ya sabemos cómo manejarnos. No nacimos sabiendo. Nacimos para aprender, y para aprender muchísimas cosas. Lo bueno es que hay compañerismo, muy buen compañerismo.