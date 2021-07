Preocupación en la policía por los enfrentamientos con los cazadores furtivos

Mientras continúa un intenso trabajo de búsqueda de los cazadores que el fin de semana hirieron a un uniformado en caminos vecinales, el jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, no ocultó la preocupación de la fuerza por la reiteración de estos hechos y remarcó que se trabaja en la protección del personal, pero también en el abordaje de estas situaciones para evitar los enfrentamientos con desenlaces trágicos como los ocurridos años atrás.

Por lo que pudo establecer este medio en horas del mediodía, continuaban siendo intensas las tareas de inteligencia para dar con los cazadores que dispararon contra la camioneta policial.

El trabajo, a cargo de la fiscal Verónica Campo, no sería sencillo porque los uniformados en todo momento fueron encandilados desde la camioneta cazadora, situación que habría dificultado una exacta descripción de los cazadores y el móvil en el que circulaban. De todas formas, las pistas que se siguen estarían muy cerca de dar con los agresores.

Lara se refirió al nuevo cruce de policías y cazadores, esta vez en zona rural cercana a la intersección de rutas 6 y 9, donde un efectivo policial resultó herido por el impacto de una bala de cazadores.

Comentó ante la prensa local: “Estamos todavía en etapa de investigación, no ha sido individualizada todavía la gente que viajaba en el vehículo que agredió al personal policial, justamente hoy estuvimos mirando la camioneta que ha sido baleada”. Y agregó “es una preocupación más, ya que hemos tenido en otras épocas roces o situaciones con personas que se dedican a la caza, que por supuesto no hay que generalizar, pero como en toda la sociedad hay un grupo de personas que no cumple con las normativas y terminan agrediendo a quienes tienen el trabajo de controlar”.

Sobre la situación del uniformado herido, Lara confirmó que “el efectivo policial está bien, fue herido a la altura de la rodilla y el proyectil le quedó alojado en el lugar”. Y describió sobre el hecho que los policías “venían detrás, es más, tienen alguna filmación, y no venían persecución a velocidad sino siguiéndolos y al doblar en una calle se dio un tipo de emboscada, le comenzaron a disparar al vehículo policial y pusieron en riesgo la vida de nuestro personal”.

El jefe de la policía pampeana afirmó que “estamos trabajando para que este tipo de situaciones, si bien no quitamos que se vuelvan a dar con este tipo de gente, tratar de proteger lo que más se pueda al personal policial”.

Señaló en tal sentido que en el último tiempo se revieron los métodos de abordaje “por eso en esta situación el herido fue un personal policial, en otras épocas hemos tenido situaciones conflictivas donde han perdido la vida cazadores, hubo varios casos, y esperemos que ya no se repitan, que no se pierda ninguna vida más, ni del lado de la policía ni de los cazadores. Siempre estamos tratando adecuar los métodos de trabajo y salvaguardar de la mejor manera la integridad física de los policías”.