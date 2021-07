La FIA recomendó 20 días de arresto a policía por postear a favor de la dictadura

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas recomendó aplicar al oficial subinspector Sebastián Alfredo Rodríguez 20 días de arresto por haber publicado en redes sociales reivindicando la dictadura militar y el Terrorismo de Estado.

En la Resolución 433, el fiscal Juan Carlos Carola determinó que el policía incurrió en la falta regulada y sancionada en los arts. 58º inc. 21) y 62º inc. 1) y 13) de la NJF Nº 1034/80 con aplicación extraordinaria de lo normado en el art. 65º de la NJF Nº 1034/80. O sea un incumplimiento a los deberes del cargo que constituyen un “menoscabo para la disciplina, la investidura policial o la Institución” y falta de decoro que impone la función.

En enero pasado se conoció que el policía en sus historias de Whatsapp publicó violentos mensajes en contra de la ley de interrupción de aborto voluntario con alusiones de tipo reivindicatorias a la dictadura militar. Entre ellas una fotografía de un Falcon verde y la frase “Viene con perfume de jorge Rafael!”, entre otras.

En otra anunciaba una “Campaña nacional para que vuelva el Falcon verde” y escribió “¿Saben por que estamos así? porque no dejaron terminar el trabajo en los 70 y los que zafaron en este entonces hoy nos gobiernan, nos roban, y adoctrinan gente con mentiras baratas y aborto legal para tapar que todo se está yendo bien al carajo”.

Ante la causa abierta por este tema en el Juzgado Federal de Santa Rosa, Rodríguez alegó que se trató del uso de su libertad intelectual y de su derecho a la libre y la Fiscalía Federal solicitó el sobreseimiento.

La FIA consideró en la resolución que “no obstante el hecho investigado no encuadre en una figura legal, ello no trae una consecuente eximición de responsabilidad de índole administrativa, pues no toda infracción o falta conlleva un proceder delictivo”.

“No podemos dejar de obviar que estamos tratando de un agente de la administración provincial con la función de policía como guardián del orden público y de las instituciones del Estado. No puede aceptarse que un efectivo policial se pronuncie haciendo referencia a un período trágico de nuestra historia donde justamente el orden Institucional no fue respetado”, indicó.

Y continuó: “No se achaca a Rodríguez pronunciarse en contra del aborto dentro de su libertad de expresión, si no la forma y los conceptos utilizados para ello (reivindicando el accionar de la

dictadura militar). Con su accionar perjudica la confianza, integridad y respeto que debe dar un agente de policía a la comunidad sobre su proceder de acuerdo a derecho, ya que de sus manifestaciones se desprende un aval de la dictadura militar. Asimismo la confianza que debe brindar la Policía como Institución se ve debilitada si permitiera este tipo de comportamientos de parte de los agentes que forman parte de ella”.