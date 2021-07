Pampita recordó a su padre Guillermo Ardohain y los medios se hicieron eco

Por estos días, en el mundo del espectáculo no se habla de otra cosa que del nacimiento de la primera hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. Tras la noticia de la llegada de Ana Carolina, hubo un dato llamó la atención. Entre repercusiones mediáticas, saludos ensamblados y la ternura de la primera foto, el detalle del nombre de la beba no pasó desapercibido: Ana Carolina, igual que la mamá, la top model, conductora y empresaria a la que el mundo del espectáculo conoce como Pampita, y que recién ahora supieron que Carolina es, en realidad, su segundo nombre.

No es el único detalle desconocido de Ana Carolina Ardohain, nacida en La Pampa hace 43 años, quien contrasta su alta exposición mediática con el bajo perfil de sus años previos a la fama. Especialmente en referencia a su padre, Guillermo, que falleció en un accidente de tránsito cuando la modelo tenía apenas seis años. En contadas ocasiones la conductora hizo referencia a su progenitor, de quien dice tener muchos recuerdos a pesar de haberlo perdido a tan corta edad. Y en esos recuerdos se explica la elección del nombre de su primera hija con Roberto García Moritán.

Pampita dio su primera entrevista como flamante madre en Pampita Online, el programa que conduce en NET TV. En diálogo con Denise Dumas -a cargo del ciclo durante su licencia- habló de los posibles nombres para su quinta hija, algo que recién revelaron luego de su nacimiento. Allí contó que entre las opciones estaban Sofía o Carlota, entre otros nombres. Y que si era varón, se iba a llamar Roberto, como el papá, por tradición familiar, porque así se llama también el papa de su marido.

En la elección definitiva también había una historia, en este caso vinculada a la familia materna. “Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre”, contó Pampita y reveló el dato poco conocido de su identidad. “Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, señaló.

El 5 de febrero pasado, mientras transitaba su cuarentena luego de contagiarse de coronavirus, lo había recordado con motivo de su cumpleaños número 67: “Un beso al cielo, feliz cumpleaños papá”, escribió en su cuenta de Instagram junto con dos fotos de ella cuando era chica, a su lado. Hace un año lo recordó para el día del padre: “Siempre en tus brazos Papá! La presencia de tu amor permanece conmigo eternamente. Feliz día a todos los papás! Muchas bendiciones! y que les llegue multiplicado todo el amor que nos dieron.

Siete años atrás, lo había recordado en Twitter: “Guillermo Ardohain, hoy habrías cumplido 60. Sea dónde sea que estés …Te amo Papá!”, publicó, junto a otra foto juntos, esta vez en una postal campestre. Una imagen que pudo haber sido tomada un día cualquiera, ya que su familia paterna tenía campo y allá pasaba jornadas felices rodeada de afectos y naturaleza, donde aprendió a montar a caballo, ordeñar vacas y criar gallinas.

Por fuera de estos mensajes, fueron pocas las veces que Pampita hizo referencias públicas a su padre. Una vez fue durante una entrevista a Los ángeles de la mañana: “Mi papá falleció a mis 6 años y eso hizo que los hermanos seamos muy unidos. Me acuerdo absolutamente todo. Es raro porque uno piensa que los chicos no recuerdan pero yo tengo millones de recuerdos de antes de que falleciera mi papá”, relató en el programa de Ángel de Brito, y añadió: “Mi abuela paterna cumplió un poco el rol que hubiera tenido mi papá y me criaron dos mujeres, dos personas muy fuertes y luchadoras. Mi abuela no tuvo el rol de abuela sino que participó en todo lo que fue la educación con mi mamá”.

Durante su visita a PH Podemos hablar, contó donde veía con mayor claridad la influencia paterna: “De mi papá, más que de él creo que de la familia de mi papá, la cultura siempre fue muy importante. Siempre nos inculcaron leer, mi abuela fue maestra y directora de colegios, mis tíos, profesores, todos tocaban el piano y tenían los medios económicos y viajaban por el mundo”, reveló en el programa de Andy Kusnetzoff.

