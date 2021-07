El martes comienzan a vacunar a los adolescentes entre 12 y 17 años

El Gobierno de La Pampa confirmó que en el día de hoy se recibieron 7.140 dosis de la vacuna Moderna, lo que servirá para comenzar la vacunación contra el coronavirus de menores de 12 a 17 años.

De acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno nacional, la vacunación con Moderna comenzará el próximo martes 3 de agosto simultáneamente a nivel nacional.

En función de lo sugerido por la CoNaIn (Comisión Nacional de Inmunizaciones) y acordado posteriormente con la Sociedad Argentina de Pediatría, se han proyectado en esta primera etapa de vacunación pediátrica a niños y adolescentes entre 12 a 17 años con comorbilidades definidas priorizando las mismas por su severidad.

Se recomendó que la vacuna ARNm-1273 de Moderna se administre en un programa con dos dosis separadas por un intervalo de 28 días. De ser necesario, el intervalo entre las dosis puede ampliarse.

La EMA (Agencia Europea de Medicamentos) evaluó exhaustivamente los datos sobre la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna de Moderna contra la COVID-19 y autorizó su uso.

Se demostró que la vacuna de Moderna tiene una eficacia de aproximadamente el 94,1% en la protección contra la COVID-19, desde 14 días después de la primera dosis.

La vacuna, como las otras contra la COVID 19, previene las formas graves de la enfermedad pero no la evita.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia recordaron que se vacunarán a las personas inscriptas, y aquellas que aún no lo hicieron pueden concretarlo en la página vacunate.lapampa.gob.ar.

Cuando se dé inicio a la vacunación de los niños, los requisitos para vacunarlos son que estén inscriptos en la plataforma y que cuenten con certificado del médico de cabecera que acredite la condición del niño.

Hasta este jueves a las 16:00 horas había 14.341 menores pampeanos que ya se inscribieron para vacunarse de manera preventiva frente a la pandemia del coronavirus.

Para este jueves también se espera la llegada de un lote correspondiente al último embarque de AstraZéneca que arribó al país, para continuar con la colocación de segundas dosis.

Desde Salud indicaron que es “altamente probable” que la cifra de menores inscriptos siga creciendo y destacaron “la firme decisión de los pampeanos, y está claro que sin importar la edad” de inocularse ante el Covid.

La vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.