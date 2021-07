Guatraché: apartaron a una docente acusada de hacer bullying a sus alumnos

Edgar Vidal, padre de una alumna de seis años de Guatraché, denunció por bullying a una docente de primer grado de su hija. Maltratos, actos de xenofobia, acusaciones de “burros” a los niños y gritos al oído, entre otras caras de la violencia, son algunas de las acusaciones que pesan sobre la mujer. Todo ocurrió en la Escuela 60 Felipe Garro, una tradicional institución pública de la localidad ubicada en el sur de La Pampa. Ahora la docente fue apartada del aula, con lo cual sólo estaría dando clases en formato virtual.

Los ataques de la educadora hacia los niños no serían nuevos, incluso los primeros episodios tendrían más de una década pero siempre habrían sido ocultados. Aunque ahora, consumada la denuncia, este padre motivó una serie de testimonios y relatos de otros progenitores, cuyos hijos habrían padecido actos de violencia infantil de parte de la misma persona, una educadora con más de 15 años en el lugar. “A lo largo del tiempo hubo varias quejas pero siempre se archivaron los expedientes en la propia escuela, con lo cual esta docente se las ingenio para sostenerse en el cargo”, denunció Vidal. “La escuela, así, evitaba ‘mancharse como institución pero también puede existir alguna conexión política. De lo contrario, no lo entiendo”, dedujo, en alusión a la persistencia en el tiempo de la acusada en el aula.

El denunciante, un comerciante de 32 años, insistió a Diario Textual desde Guatraché que lamentablemente su hija no es la única que habría padecido bullying, porque al parecer es un tema que se repite hace más de una década. “Tengo compañeros que la tuvieron como maestra y los ha tratado mal”, aseguró. Y enseguida aludió al padecimiento de una chica que, por ser inmigrante de otra provincia, la señalaba de ladrona cuando algo faltaba en clase. “Eso le quedó grabado para siempre a esta estudiante, pese a que ahora es una profesional nunca se olvidó”, lamentó Vidal, y relató que una madre le escribió diciéndole que su hijo tiene miedo de ir a la escuela y que ahora se da cuenta por qué.

Sobre la violencia hacia su hija, relató que la pequeña le solía comentar que le dolía el oído porque la maestra le gritaba mucho. Reconoció que en un principio, hace poco más de un mes, le quito importancia al tema pero todo cambió el día que la niña acudió llorando a su comercio y lo abrazó, junto a su primo. “El nene me dijo que la maestra se quitaba el barbijo y le decía a mi hija ‘tonta, burra, que nunca aprende nada’. Me lo comentaba con miedo el primo”, detalló angustiado.

Manifestó que cuando tuvo contacto con su expareja, a la vez madre de su hija, esta le recomendó que no dijera nada en el colegio porque iban a tomar represalias con la pequeña. “Hace unos años pasó algo similar con un sobrino mío, que ahora cursa el secundario. Cuando mi hermano acudió a pedirle explicaciones, esta docente negó todo y la directora la justificaba. Hay miedo entre los padres porque institucionalmente viene quedando todo archivado”, alerto.

Relató que llamó al ministerio de Educación y que posteriormente la coordinadora zonal, Andrea Nesprías, se comunicó con él y comprendió la situación. Le recordó que en su momento, cuando fue directora de la escuela, ella misma se había se encargado de juntar firmas en contra de la acusada por situaciones de idéntica naturaleza y todo había quedado en la nada.

No se quedó de brazos cruzados y posteriormente acudió a la escuela, donde se reunió con la directora. Reveló que le mostraron una pila de expedientes que duermen en la dirección sin llegar a Educación. “Me dijeron que me quede tranquilo porque nosotros no queremos que esté en contacto con los chicos, porque no está apta. Espero que esto se mantenga así porque si vuelve a pasar voy a hacer quilombo”, les advirtió una semana antes de las vacaciones de invierno.

Pero el lunes 26, en el regreso a clases, la docente apareció nuevamente en el aula. Sin embargo, esta vez con una maestra de apoyo. “La denuncié inmediatamente por bullying en la comisaría de Guatraché e involucré a la institución por su decisión de volver a ponerla frente a los chicos”, contó enojado. “Luego de la denuncia fue apartada del aula y espero que no regrese jamás”, concluyó.