General Acha, lejos de las decisiones de la política provincial

General Acha, después de haber tenido tres diputados provinciales en un momento, parece haber quedado relegada en la política provincial. Esto se observó en las últimas listas presentadas para las elecciones de legisladores nacionales de este año, donde están ausentes nombres de vecinos y vecinas de la ciudad. En las 10 boletas para senadores y diputados provinciales que se presentaron, casi no hay candidatos o candidatas achenses. Y los pocos nombres que aparecen, son en listas que no están entre las principales para pelear los cargos. Si bien General Acha es la tercera ciudad en importancia de la provincia, y la cuarta después de Toay en cantidad de votantes según el padrón electoral.

En la del Frente de Todos no hubo lugar para un candidato achense. En las tres principales de Juntos por el Cambio (las que llevan a Hipólito Altolaguirre-Hugo Pérez, Daniel Kroneberger-Martín Maquieyra y la de Susana Teysseire-Elida Deanna) no hay dirigentes de General Acha ni de la UCR ni del PRO.

Solamente figuran candidatos en la de Juntos por el Cambio del Mofepa con la ex diputada Adriana Leher como postulante a senadora y Javier González como suplente y en la del Partido Socialista Norma Neimann como tercera candidata a diputada nacional.