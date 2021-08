Sabarots y el 139 aniversario: “Se mejoró el circuito económico con obras”

Esta semana, el jueves, se cumplen el 139 aniversario de General Acha. El intendente Abel Sabarots destacó en este marco la labor conjunta entre Nación, Provincia y Municipio que permite la concreción de 45 cuadras de asfalto, 80 viviendas y el edificio del CDI, entre otras concreciones.

Sabarots consideró que “es un aniversario enmarcado en un contexto tan difícil por la pandemia, un hecho impensado y especial para todos quienes asumimos esta responsabilidad de gobernar. Hubo un tema personal que complicó un poco más las cosas, pero seguimos adelante. Todavía estamos luchando contra esta situación, pero priorizando lo sanitario, la salud de la población y contemplando las cuestiones económicas, pero sabiendo que con este proceso de vacunación se puede ir con un pie más firme para salir cuanto antes y volver a tener la misma normalidad que tanto deseamos todos”, puntualizó.

El jefe comunal destacó que “la provincia responde” con la vacunación, a lo que añadió. “El tema de las dosis tiene que ver con una demanda no solo del país sino mundial para inmunizar a la mayor cantidad de población posible y Argentina no ha sido la excepción, en la provincia y General Acha cada vez que había dosis se aplicaban”, reiteró.

Tomando la pandemia como una enseñanza, el intendente reflejó que el aprendizaje se da “principalmente en la necesidad de acatar las restricciones a las libertades que son lógicas en un contexto así, luego a tener la empatía hacia el otro, en General Acha hemos tenido aproximadamente 40 personas fallecidas por COVID-19 y es muy triste tener hasta un lugar destinado específicamente en el cementerio para estos casos”.

“Ha sido todo un aprendizaje, palabras nuevas como comité de crisis, virtualidad en todas las actividades del Estado, herramientas que van a quedar con el paso del tiempo, pero lo que más va a perdurar es el dolor de quienes han perdido un ser querido, un familiar, un amigo por este virus. Esperamos que lo más pronto posible se salga de esta situación”, prosiguió.

Obras

Sabarots dijo que en este aniversario de la localidad se encuentra “con obras municipales que hemos ido haciendo a lo largo de este periodo de tiempo que tienen que ver con la laguna de Quetré Huitru Lauquen, el mejoramiento de La Laguna de Utracán, de edificios históricos porque se sancionaron ordenanzas en ese sentido”.

Además recuperar el viejo edificio municipal donde funciona la secretaría de Desarrollo Humano. Se inaugurará el 12 de agosto el sector cajas del municipio, dentro de poco se comenzará con la refacción de la terminal de ómnibus. “En cuanto a obras más grandes tenemos la colaboración de la Provincia y de la Nación para las 45 cuadras de repavimentación, casi 80 viviendas sociales, la travesía urbana, un nuevo CDI para la ciudad y la obra de desagües pluviales. Entre obras municipales y obras con fondos provinciales y nacionales se inicia un proceso de reactivación”, enfatizó.

“Hemos sufrido el golpe de la pandemia como todos, pero sabemos que la obra pública genera puestos de trabajo y apostamos a eso, se mejora el circuito económico, aspiramos a que se reabra el frigorífico de General Acha más las obras municipales que estamos haciendo nosotros directa o indirectamente que son un incentivo a la actividad económica de la ciudad. También se reactivó una buena parte de la obra privada más lo que significa el ingreso por las firmas ferieras locales”.

Relación con el gobierno provincial

Abel Sabarots aseguró que la relación con el Gobierno provincial “es muy buena” y admitió que “pos elección se me dijo que sería difícil la relación, pero no ha sentido así porque siempre tengo las puertas abiertas de todos los ministerios y una muestra palpable hoy por hoy son las obras que se van a concretar en General Acha dentro de los próximos dos años y la asistencia en tiempos de crisis que hemos pasado todos los municipios en pandemia. En ningún momento he sentido ningún tipo de discriminación porque creemos que la política es mejorar la calidad de vida de la gente y eso lo sabemos quiénes estamos a cargo de los ejecutivos provincial, municipal y nacional”, aseguró.

Mensaje por el aniversario

Sobre el final, el intendente achense dejo un mensaje para los pobladores afirmando que “en primer lugar es para quienes han pasado por momentos de dolor ante la pérdida de seres queridos en un hecho extraordinario que pasa cada cien años. Tenemos la esperanza de que las cosas van a cambiar y a ser distintas, pero todavía tenemos que seguir cuidándonos y prepararnos para lo que se viene el año que viene, vamos a festejar los 140 años de nuestra General Acha en otro contexto. La meta de esta gestión es colocar a General Acha en el contexto provincial que corresponde. A quienes nos vistan les decimos que tanto nosotros como los vecinos estamos a disposición para que conozcan lo turístico, lo paisajístico e histórico que tiene nuestro lugar”, concluyó.