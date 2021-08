Encontró la billetera de un trabajador con el sueldo completo, lo buscó y se la devolvió

Un hombre encontró una billetera con el sueldo completo de un obrero, lo buscó y se la devolvió. El caso ocurrió en Realicó y fue protagonizado por un conocido exjugador de fútbol, cantante y repartidor que se gana la vida con “lo que salga de trabajo”. “Que pedazo de papá que tengo, te amo viejo”, escribió su hija en las redes sociales.

La billetera tenía en su interior la suma de 40 mil pesos. Claudio “Tungo” Córdoba la encontró en la vía pública y sin dudarlo se puso a buscar a su dueño, al que hasta ese momento desconocía.

Al poco andar se enteró de que el dinero pertenecía a un hombre que no es oriundo de la norteña localidad pampeana, pero que en estos días trabaja en una obra que se realiza en la Escuela EPET 6.

La historia trascendió por un posteo que hizo luego la hija de Córdoba en las redes sociales y que rápidamente se viralizó. “Que pedazo de papá que tengo, te amo viejo”, escribió su hija Agustina.

“No me sorprendió, pero si me lleno de orgullo, verlo tan amargado buscando algo que no era de él ni conocía al hombre, y tan feliz cuando la encontró que se emocionó casi hasta las lágrimas. ¡Llegué a casa ese día y pensaba uno a veces tiene necesidades, pero nunca sabemos la de los demás!”, reflexionó la joven.

“Tungo” Córdoba es un exjugador de fútbol, cantante y repartidor que se gana la vida con “lo que salga de trabajo”.

Otro joven llamado Gonzalo, uno de los sobrinos del conocido vecino de Realicó, también dijo lo suyo: “tantas cosas se publican en el face (boludeces) que las cosas buenas a veces no se saben y no se publican. Seguro muchos lo conocen es Claudio Córdoba mi tío, bueno, él antes de ayer encontró una billetera con $40.000 que era de un laburante que recién había ido a cobrar, tuvo el mejor gesto y devolvió el dinero. La verdad no me asombra de vos porque sé qué clase de persona sos y de la familia que venís, lo hago público porque no se ve todos los días encontrar gente así. Te quiero mucho y felicitaciones por ser como sos tío Claudio”.