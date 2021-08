Quisieron coimear a los efectivos achenses con un millón de pesos

El subcomisario José Luis Poblet afirmó que durante el operativo en las rutas 152 y 9 donde encontraron 10 millones de pesos sin justificación en un automóvil, intentaron coimear a los efectivos con un millón de pesos para que los dejaran continuar.

Personal de la División Toxicomanía de General Acha, en el marco de un operativo antinarcótico, demoró el viernes a una pareja que se dirigía desde Buenos Aires con destino a la provincia de Neuquén con una suma cercana a 10 millones de pesos sin poder justificar su origen.

Fue durante un operativo en intersección de las rutas 152 y 9. Los dos ocupantes del Ford Fiesta color blanco que venían desde Buenos Aires. El conductor exhibió en forma voluntaria una mochila con fajos de dinero, que se hallaban en el sector trasero del habitáculo e intentó sobornar al personal a cargo del operativo.

Poblet informó a Noticias del Sur que “el hecho fue a las 17:30 cuando se intercepta al Ford. El conductor conversa un ratito con el oficial que estaba en el lugar y en ese momento le ofrecen un millón de pesos para que los deje continuar. No accede y el oficial después recibe otra llamada de una mujer al teléfono del conductor que aduce ser la socia diciéndole que no lo tome a mal pero que lo que había ofrecido su socio era para porque ya tenía conocimiento que los sueldos de la policía eran bajos y que ese millón de pesos le iba a servir para sus gastos. En ese momento me pasa el teléfono y damos intervención a la fiscalía local y se inició una causa por cohecho donde se procedió la notificación en libertad del conductor”.