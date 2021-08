Se suma médica con amplia trayectoria en imágenes al hospital Padre Buodo

El Ministerio de Salud confirmó la llegada de Miriam Rath, profesional proveniente de Buenos Aires pero oriunda de La Pampa, quien se hizo cargo recientemente del Servicio de Diagnóstico por imágenes del Hospital de General Acha.

El director del Hospital Marcelo Güemes resaltó que están muy contentos y agradecidos con la llegada de la profesional: “se suma un nueva médica a un servicio que desde hace un tiempo no contaba con un médico permanente. La descentralizaión y el refuerzo constante de nuestro hospital, no sólo en equipamiento sino en también en recurso humano, nos fortalece como equipo”.

Miriam Rath en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, comentó que se encuentra de manera interina, ya que con anterioridad tal función la cumple un colega próximo a su jubilación. “Soy pampeana, nací en Jacinto Arauz y en mi infancia nos fuimos a vivir al valle de Río Negro. Luego viajé a Buenos Aires a estudiar hemoterapia y después medicina. Trabajé en Buenos Aires y volver a General Acha me trae sentimientos encontrados. Es regresar a los pagos, ya que mi mamá es de aquí”.

Rath, recién llegada al nosocomio público achense, trazó un panorama de lo observado en materia de recursos y prestaciones, “a estos pocos días de mi llegada estuve reorganizando el servicio, haciendo ecografías de guardia y reestructurando el sector con diversas pautas, ya que estamos viviendo una situación producto de la COVID-19. Seguramente cuando pase el grueso de la pandemia tendremos que reorganizarnos nuevamente, logrando volver a reforzar los chequeos de rutina, que en estos momentos como en todo el país, están relegándose por la situación sanitaria”, detalló.

Explicó que el “Padre Buodo” contamos con un ecógrafo que funciona bien. Tenemos intenciones de tener otro ecógrafo para poder manejarnos mejor, sobre todo con los pacientes que tienen COVID”.

En cuanto al equipamiento de rayos, “tenemos muy buena resolución de imagen, hay recursos humanos y tecnológicos alentadores para trabajar muy bien”.

La red informática

La profesional señaló que está funcionando y se está utilizando la red informática, “tenemos acceso a los pacientes que están registrados en el SIS y por supuesto hacemos interconsultas. Mi idea es ir hablando con los distintos jefes de Servicios del hospital, para que no haya dudas sobre cualquier consulta. De igual modo hacerlo extensivo al resto de la Provincia. Estoy en permanente contacto con el doctor Jorge Jorja de Toay, que viene una vez por semana a hacer ecografías”.

Trabajo en equipo

A pesar de su corta estadía Ratch se mostró confiada de aportar con su impronta a la actual gestión, “me interesa mucho la salud pública. Además soy auditora médica, tarea que a veces no es fácil. Rescato que se le está poniendo mucha intención, hay gente joven con ganas de trabajar. Es cuestión de articular los distintos servicios que con esto de la pandemia, se hacía a medias”.

“Se trata”, señaló “de trabajar en conjunto en beneficio de los pacientes y por ello vamos estar comunicados con el Hospital Lucio Molas y el Evita de Santa Rosa”.

“La pandemia es una limitante que tenemos todos los centros de salud, ya que es una prioridad, como corresponde. Pero cuando la situación se normalice lo mejor que se pueda, empezaremos a trabajar en consultorios externos, armar programas en patologías de la mujer, todo lo que sea prevención”.

Concluyó que “tenemos muchas ideas y muchas ganas de plasmarlas, buscar adherentes y colegas que colaboren, ya que hay predisposición a trabajar en equipo”.