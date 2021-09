Robaron su casa, tuvo un ACV en plena entrevista y falleció

El conmocionante episodio ocurrió en Mar de Plata. Diego Scenna se descompensó mientras hablaba con una radio para contar sobre el asalto y murió un rato después.

Diego Scenna, un peluquero de 59 años, le contaba al movilero de Radio Brisas Mar del Plata cómo ladrones habían entrado a robar en su casa el día anterior, cuando de pronto se descompuso: sufrió un ACV estando al aire, falleció un rato después.

“Se vive muy mal, uno no tiene derecho a distraerse”, había lamentado un instante antes Scenna. Alberto Mena lo entrevistaba en la vereda de su casa, en Rivadavia y Tierra del Fuego. Había aprovechado la tarde cálida del domingo para ir a dar una vuelta y al regresar encontró la puerta de entrada abierta a patadas.

La puerta en su lugar, con la cerradura intacta. Pero los ladrones consiguieron a golpes arrancarle una hoja de madera y por allí ingresaron. De este modo, la alarma no se disparó. Hubo cosas que por su tamaño no pasaban por el hueco, y los delincuentes las debieron dejar.

“Es el modus operandi. Estoy asombrado por la impunidad que tienen, porque fue a la vista de todos. Trabajaron muy tranquilos”, contó la nueva víctima de la inseguridad para el programa Brisas Primera Edición, a media mañana del lunes.

Scenna había nacido en esa misma casa de Tierra del Fuego al 1700, un chalé ante esquina frente a una escuela primaria. Lo había heredado de sus padres y allí mismo abrió una peluquería. Conmocionados por lo ocurrido, los vecinos luego hicieron saber que el barrio “nunca estuvo tan peligroso como ahora”. Es el barrio Don Bosco y está a tan solo treinta calles del centro.

Mena le comentó al vecino que había cubierto un hecho similar hace pocos días: “Es como se vive hoy por hoy”, lamentó Scenna: “Da mucha bronca”, alcanzó a decir, luego de descompensó. “Tengo que cortar para asistirlo”, se disculpó al aire el periodista.

Diego Scenna fue atendido en principio por un médico que estaba escuchando la radio. Luego fue asistido por personal del SAME y trasladado a la Clínica Colón. Más tarde, un familiar confirmó a la radio que el hombre había fallecido tras sufrir un accidente cerebrovascular.

“Le arruinaron la vida, le provocaron una angustia tal que lo llevó a esto. No hubo una puñalada, ni una bala, ni un golpe, pero sí hubo un efecto tremendo”, comentó al aire Mena cuando se supo que Scenna había fallecido.

Reflexionó, atribulado: “Tal vez si esto no hubiera sido noticia esto que le pasó a Diego, no hubiera estado yo ahí con el móvil, haciendo la nota, no hubiera pasado nada… pero tampoco si los delincuentes no anduvieran por las calles de Mar del Plata haciéndole imposible la vida a la gente”.