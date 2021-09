Cayeron 38 milímetros en Acha el domingo

En General Acha cayeron 38 milímetros el domingo y fue el registro más importante de la zona.

Según informó La Dirección de Comunicaciones de la Policía de La Pampa, en Anguil cayeron 17 milímetros; en Catriló 23, en el puesto caminero Catriló 20; en Lonquimay 30; en Uriburu 23; y en La Gloria 23.

El mayor registro en La Pampa de precipitaciones lo tuvo Relmo, con 57 milímetros. El resto de las localidades fueron los siguientes: Montes Nievas, 8, Rucanelo 11, Eduardo Castex 5, Winifreda 11, Conhelo 10, Mayer 18, L. Toro, 9, Loventuel 2, C. Quemado 3,5, Victorica 3, P. C. El Durazno 2, P. C. Victorica 3,5, Toay 10, Anguil 17, Catrilo 23, Lonquimay 30, Uriburu 23, La Gloria 23, P. C. Catrilo 20, Cereales 8, Rolón 7, M. Riglos 9, P. C. Rolón 5, Anchorena 6, Macachín 6, P. C. Anchorena 22, Doblas 5, Quetrequen 5, Foster 5, Parera 25, P. C. Ing. Foster 5, Realico 23, E. Martini 18, A. V. Praet 25, I. Luiggi 8, P. C. Realicó 26, H. Lagos 15, Ceballos 12, Vértiz 18, P. C. F. Pampa 5, I. Alvear 12, Arata 18, Trenel 27

Metileo 13, Speluzzi 9, Gral. Pico 23, Trebolares 15, P.C Trebolares 6, Agustoni 18, V. Mirasol 20, Miguel Cané 28, Colonia Barón 23, Relmo 57, Quemú Quemú 28, Gral. Acha 38, Quehué 11, A. Roca 12, C. S. María 20, Unanue 10, P. C. P. Buodo 15, Guatraché 34, C. Sta. Teresa 25, Alpachiri 24, P. C. Guatraché 31, Gral. Campos 30, Cuchillo Co 34, Abramo 17, Gral. San Martin 23, Bernasconi 20, J. Arauz 17, P. C. J. Arauz 14, La Adela 24 y P. C. La Adela 15.