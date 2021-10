Querían que Bullrich viajara a Acha, pero recordaron cuando quiso llevarse Gendarmería

Un sector del PRO quiso que Patricia Bullrich estuviera de campaña para Juntos por el Cambio en General Acha, pero desde el oficialismo la “bajaron” porque le recordaron que cuando fue ministra de Seguridad quiso trasladar el Destacamento Móvil de Gendarmería al sur del país, lo que iba a ser un golpe para la ciudad.

Según fuentes de Juntos por el Cambio a Diario Textual, la ex precandidata Adriana Leher se había contactado con Bullrich cuando se anunció que vendría a La Pampa a apoyar a Daniel Kroneberger y Martín Maquieyra para que viniera a hacer campaña a General Acha.

Sin embargo, desde Juntos por Acha, la alianza entre radicales y macristas que gobierna la ciudad, le dijeron que no porque no sería bien recibida.

Bullrich fue quien en 2018 como ministra de Seguridad de Mauricio Macri quiso trasladar el Destacamento Móvil 4 hacia el sur. La idea surgió en marzo y primero se barajó Plottier en Neuquén y luego Comodoro Rivadavia.

La noticia produjo conmoción en el vecindario y creó un fuerte rechazo en General Acha porque hubiera sido un golpe económico para la ciudad por lo que significa el destacamento en el movimiento cotidiano de la ciudad. Desde la intendencia y el Concejo Deliberante hubo manifestaciones en contra, y por parte de los diputados achenses, menos Leher que era legisladora y fue la única que nunca se opuso al proyecto.

El viceintendente de entonces, José Luis Domínguez, indicó que “si los gendarmes se van será otro cachetazo para Acha”.

A mitad de año el secretario de Gestión Federal de Seguridad de la Nación, Enrique Thomas anunció que solo trasladarían una parte de los gendarmes y que harían cambios en las funciones. Hasta anunciaron una escuela de formación que nunca se hizo.

Finalmente, el 18 de septiembre de ese año la intendenta María Julia Arrarás informó que Bullrich le había anunciado que no se haría finalmente el traslado al sur del país.