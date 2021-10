Bensusan: “Tenemos propuestas, otros dirigentes recién ahora conocen La Pampa”

El candidato a senador del Frente de Todos, Daniel Bensusán, afirmó que “algunos dirigentes están empezando a conocer a La Pampa, mientras nosotros recorremos los pueblos y ponemos la cara y les contamos nuestros proyectos a los vecinos, porque no vendemos espejitos de colores ni fórmulas mágicas de Capital Federal”.

“Tenemos propuestas para todos los sectores, enfrente no escuché ninguna propuesta concreta. Nosotros tenemos una plataforma de gestión. De nuestra lista se conocen todos los candidatos, de las otras listas no se conocen los nombres, no se los escucha opinar, no se conocen sus propuestas, solamente se sacan fotos con dirigentes de Capital Federal que tienen sus propios proyectos políticos”, analizó en declaraciones periodísticas.

Bensusán dijo que desde el FdT “tenemos muy buenas expectativas porque nos encontramos con mucha gente que no fue a votar, otros no nos acompañaron porque había una lista única y ahora nos acompañará el 14 de noviembre”.

Destacó que aspira acceder a una banca en el Congreso de la Nación para defender “al gobierno y los pobladores de La Pampa independiente del Gobierno nacional que gobierne el país”.

“A nosotros no nos digitan desde Buenos Aires los candidatos que tienen proyectos propios para decirnos qué tenemos que hacer en nuestra función. A nosotros nos van a encontrar gestionando más fondos económicos para la provincia y sus pueblos y trabajando con los intendentes para el desarrollo de la provincia”, planteó.

Indicó además que la elección “está muy polarizada porque hay dos modelos totalmente opuestos que se enfrentan. De un lado tenemos propuestas de reactivación, acompañar a los intendentes donde hay inversiones de viviendas, infraestructura sanitaria y asfalto; y del otro no conozco las propuestas”.