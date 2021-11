Elecciones: Ziliotto pidió “un esfuerzo más” y el PJ se mostró unido

El gobernador Sergio Ziliotto se reunió este miércoles con intendentes, legisladores, funcionarios y referentes del peronismo para pedirles “un esfuerzo más” y, paralelamente, intentar contener a los intendentes frente a la jugada del ultravernismo de sacarle el respaldo a los candidatos a legisladores del Frente de Todos. “Para que la provincia siga creciendo es necesario ganar las elecciones del 14 de noviembre y eso lo aseguramos con unidad”, aseguró Ziliotto.

El encuentro se desarrolló desde minutos después de las 10 horas en el complejo Castelvecchio -continuación de la avenida Palacios, al este de la ciudad de Santa Rosa-. Hubo algunos ultravernistas: entre otros, Alicia Mayoral, Oscar Zanoli, Rodolfo Calvo y Daniel López, sindicados por hacer la plancha pero que -según aseguraron hoy- están haciendo campaña por los candidatos del Frente de Todos.

En el campamento de Ziliotto siguen con el llamado Plan Remontada y -según cuentan a Diario Textual- están aún esperanzados con la posibilidad de dar vuelta los resultados de las PASO: una encuestadora, CB Consultora, divulgó que ya logró recortar de 10 a 4 puntos la diferencia con Juntos por el Cambio. Y otra, Move, da 43 a 43.

“Estamos acá para analizar como transcurrió la campaña hasta aquí y, entre todos, plantear cuáles son las acciones y estrategias que vamos a implementar para ganar las elecciones del próximo 14 de noviembre”, les dijo Zilitto, según un comunicado desde Todos. No se permitió el ingreso a la prensa al salón.

“A todos nos motiva un interés común: que La Pampa tenga en el Congreso Nacional legisladores que defiendan los intereses de la provincia como históricamente lo han hecho los peronistas”, subrayó Ziliotto.

“Estamos frente a una elección clave en la que no podemos darnos el lujo de no estar unidos, porque estaríamos tirando por la borda lo que hemos recuperado en estos últimos dos años. Votemos en defensa de La Pampa”, dijo.

“Hoy nuestra provincia es tenida en cuenta por un Gobierno nacional que piensa y acciona con sentido federal. No podemos permitir que ese proyecto se detenga y para eso es necesario sumar legisladores nacionales comprometidos con un país federal y con igualdad de oportunidades para todos”, dijo. “La Pampa sufrió en carne propia el centralismo porteño de la gestión macrista. Nos castigaron cuatro años por no ser de su signo político y no dudaron en perjudicar a miles de pampeanas y pampeanos”.

Ziliotto agradeció a las y los dirigentes presentes el trabajo hecho hasta ahora, pero les pidió “un esfuerzo más” para la remontada. “Lleguemos a todas y todos los pampeanos con nuestras propuestas. Que en todos los hogares se sepa que el 14 de noviembre el futuro de la provincia depende de un voto que defienda La Pampa”, concluyó.