Sin Presupuesto 2022: una de las obras frenadas será el CDI de Acha

El ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, puso en duda que se puedan construir los edificios ya adjudicados de ochos Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y los otros ocho que estaban gestionados ante Nación, porque la oposición de los legisladores de Juntos por el Cambio al Presupuesto 2022 desfinanció las obras proyectadas para el año próximo. Uno de los CDI es el que estaba proyectado en General Acha.

El funcionario provincial calificó de irresponsables a los legisladores nacionales de JxC porque priorizaron “más los intereses partidarios que los intereses de los pampeanos”.

“En un país que no tiene acceso a créditos (internacionales) y una provincia donde la oposición no nos deja acceder a créditos, la verdad que no me gustaría estar en manos de ellos”, analizó.

Los edificios de los Centro de Desarrollo Infantil se iban a construir en Toay, General Acha, Quemú Quemú, 25 de Mayo, Realicó, Santa Rosa, Eduardo Castex y Lonquimay, e iban a generar una inversión por más de 300 millones de pesos. Hasta el momento se licitaron las obras, y la comisión de preadjudicación no se expidió, pero ahora la adjudicación se demorará porque existen dudas sobre el financiamiento que iba a arribar desde el Ministerio de Obras Públicas de Nación.