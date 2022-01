El ministro de Salud dijo que “el pico de covid será en febrero o marzo”

“Miren al de al lado como si fuera un contacto estrecho”, pidió este martes a la mañana el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, al describir la capacidad de contagio de la variante Ómicron, para el funcionario, predominante en todo el país.

En declaraciones, el funcionario calculó que hay circulación comunitaria de esta variante en La Pampa y trazó que el pico podría ser entre febrero y marzo.

“A mí no me sorprende lo que está pasando en La Pampa y en el país: preferiría que nadie se sorprenda porque lo anunciamos en su momento”, apuntó el ministro al expresar que “algunos escuchan, otros no y otros escuchan lo que quieren escuchar”.

Kohan anticipó que habrá muchas colas de personas esperando hisoparse en el territorio provincial. “Habrá mucha gente aislada pero La Pampa está bien vacunada y tiene buenos números al respecto”, tranquilizó.