Laguna de Utracán: más de mil visitantes en el fin de semana de año nuevo

Después de transcurrido el primer fin de semana, la Secretaría de Turismo realizó un balance del movimiento turístico registrado.

Se destacó desde Provincia que en General Acha se pudo observar más de 1000 personas en la Reserva Laguna de Utracán, siempre muy demandada en esta época de año. También se recibieron en el centro de informes muchas consultas para alojarse en la localidad y también para conocer el estado de las rutas. La capacitad hotelera estuvo ocupada casi al 100%.

En Uriburu, la laguna de Ojo de Agua, “una vez más fue muy solicitada, registrando casi 1000 personas durante todo el fin de semana”. “Los visitantes se manifestaron muy a gusto y sus consultas se relacionaron con la posibilidad de acampar, el valor de la entrada y la eventualidad de concurrir con mascotas”, indicaron desde Turismo.

Además, en Catriló se reportó un buen movimiento recreativo relacionado a fiestas y eventos artísticos con asistentes locales y de la zona.

En tanto, en las Termas de Bernardo Larroudé se observó un buen movimiento turístico y recreativo. El camping recibió unas 1200 personas durante los tres días. Se recibieron varias consultas respecto a las actividades a realizar, los servicios que se prestan y por alojamiento.

En Guatraché, se reportó una buena cantidad de personas. Cerca de 1500 ingresaron al Parque Recreativo Samuel Novick Laguna Guatraché. La Colonia Menonita recibió visitas acompañados por los guías locales. También hubo casi un centenar de consultas recibidas (alojamiento, habitaciones y camping en la laguna, pileta, bailes)

Casa de Piedra fue otro de los destinos que experimentó mucho flujo turístico hacia los destinos del sur argentino, destacándose las consultas por alojamiento. Recibió unos 30 turistas, pero hay que destacar que fueron numerosas las consultas recibidas tanto vía llamadas telefónicas como por mensajes requiriendo información y actividades para realizar.

En la Reserva Provincial Parque Luro, el domingo 2 de enero se recibieron unos 250 visitantes, principalmente provenientes de otras provincias. La ocupación en las cabañas y en el restaurante fue buena, y también se completaron los cupos de visitas al Castillo.

La localidad de Gobernador Duval recibió solo 56 visitantes debido a que en medio del fin de semana, la situación sanitaria de la localidad se vio afectada por Covid 19, por lo que el comité de crisis y organismos oficiales decidieran suspender momentáneamente toda actividad que pudiera directa o indirectamente, llevar a la aglomeración de personas.

Colonia Barón estuvo con muy buena cantidad de visitantes al natatorio, superando las 1000 personas durante todo el fin de semana. Se recibieron consultas para pernoctar en la localidad.

En General Pico fue bueno el nivel de ocupación en cuanto a los alojamientos, promediando un 70%.

Los establecimientos que brindan alojamiento, en general han tenido buena ocupación destacándose los destinos que se encuentran en los corredores nacionales, como General Acha, Realicó y otros con niveles del 100% de ocupación.

En Santa Rosa el promedio estuvo alrededor del 90%.

Se destaca el intenso tránsito por los grandes corredores turísticos nacionales, como las Rutas Nacionales Nº 35, Nº 5, Nº 152, Nº 22, y Nº 188, así como las provinciales Nº 1, Nº 20 y Nº 10.

En el día domingo 2 de enero se midió al sur de Santa Rosa por Ruta Nacional Nº 35 un promedio de 550 autos por hora. Esto se vio reflejado también, en las largas colas para cargar combustibles en las distintas estaciones de servicio ubicadas en los corredores mencionados.

No fue posible incluir a la totalidad de las localidades consultadas en el informe dado que no se recibió respuesta de las mismas al formulario de tres preguntas on line, enviado desde el Observatorio de Turismo de La Pampa.

La Secretaría de Turismo recomienda tener en cuenta que la pandemia aún no terminó y es el momento en que la responsabilidad individual y social son más necesarias.