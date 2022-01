Le regaló a su abuelo el auto de sus sueños

Alberto López de 76 años de edad recibió un hermoso regalo de parte de su nieto Gonzalo Gorosito de 33.

Gonzalo contó cómo surgió la idea. «El 31 de diciembre junto a mi familia alquilamos una quinta en General Pico para esperar el nuevo año«.

Alberto fue mozo durante muchos años en Café Roma y en los bailes de Ferro de Pico. Es muy conocido en el ambiente gastronómico.

«Siempre que estábamos juntos me hablaba de los Renault 12″, contó su nieto.

«Ama esos autos, pero me enteré que jamás había podido comprarse uno, él siempre lo dio todo por su familia», relató Gonzalo.

«Empecé a pensar que sería buena idea regalarle uno, me llevo tres años buscar un auto que esté en condiciones», comentó Gonzalo, quien es Dj de eventos y empleado administrativo.

«Cuando al fin mi amigo Ramiro se decidió a vender su renoult 12, sin dudas le dije te lo compro para mi abuelo», relató en diálogo con la corresponsal de Zonal Noticias en Trenel.

«Por fin y después de tanto esperar se dio, lo pude tener para entregárselo al hombre que me enseñó a trabajar, a ser responsable, al que me dedicó todo el tiempo que tenía. Al que me enseñó que los sueños si los perseguís se cumplen», explicó.

«La emoción fue enorme cuando le di el regalo, no solo para él sino para mi familia, porque muy pocos lo sabían», explicó.

«Hace dos meses murió mi abuela, su compañera, me hubiese gustado que pudieran los dos disfrutar de su autito, pero las cosas se dieron así y está muy feliz», indicó.

«Nos abrazamos, lloramos pero la satisfacción que siento es enorme.» finalizó el joven.