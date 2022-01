Procrear: Cómo inscribirse y acceder a un crédito para la construcción o refacción de viviendas

Para aquellos que sueñan con tener su propia vivienda hay una buena noticia, y es que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió la convocatoria para inscribirse a la línea de crédito Casa Propia de Procrear por la cual existen dos tipos de créditos: uno para construcción de viviendas y otro para refacción de casas ya construidas.

Cabe destacar, que el Crédito Casa Propia Procrear es un beneficio que aporta soluciones para financiar hasta el 100% de la construcción de viviendas, de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio; para lo cual se ofrecen montos que llegan a $4 millones y plazos de 30 años.

Hay que resaltar que el plazo de pago es a través de financiación con tasa Hogar, que ajusta el capital según la evolución de los salarios y podrán acceder argentinos naturales o por opción, o extranjero con residencia permanente.

Procrear: ¿Cuáles son los requisitos?

– Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones en una suma de ingresos mensuales netos del grupo familiar que deberá estar entre los $53.500 y $175.000, y tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

– No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones. No se admitirán terrenos que se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos).

– El terreno deberá estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público y solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres). La construcción deberá destinada a la Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

– Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

¿Cuáles son las líneas crediticias?

Lo cierto, es que el Ministerio de Desarrollo Territorial ofrece una línea de créditos, con montos entre $100.000 y $240.000, a pagar en 36 meses. El plazo de pago es a través de financiación con tasa Hogar, que ajusta el capital según la evolución de los salarios.

Están destinados para que los interesados con casa propia puedan solucionar problemas de condensación, filtración de agua y aire en cubierta y muros, terminar paredes de interior, revestimientos, aislar techos, reemplazar aberturas, recambio de artefactos de iluminación y cableados, colocar pisos, entre otras reformas.

En el caso de la línea de Refacción Casa Propia Procrear, la suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $25.000 y $175.000.

El interesado deberá contar entre 18 y 68 años al momento de la inscripción, ser propietario o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo, no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses ni encontrarse inhibido.