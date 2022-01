Vacunaron a los chicos que asisten a la colonia de vacaciones

Cumpliendo con la consigna del Gobierno provincial en la promoción de la vacunación no importando la franja etaria, se realizó en General Acha una jornada de vacunación en el marco de la colonia de vacaciones del Pro Vida en el Parque Campos. Fueron vacunados niñas y niños autorizados por sus padres y madres.

La jornada se llevó a cabo en el Parque Campos, donde se desarrolla el tradicional programa provincial contando con la participación de Norma Rozas Holzmann quien es la referente COVID de la Zona Sanitaria V, a quien acompañaron el intendente municipal, Abel Sabarots y la directora de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger demostrando el importante trabajo entre los diversos actores que tienen que ver con la salud y el cuidado de la población.

Laura Ramborger explicó a la Agencia Provincial de Noticias que “acompañamos las actividades de la colonia de vacaciones de General Acha. El predio está hermoso, bien cuidado, muy grande, donde se pueden desarrollar tranquilamente actividades en burbujas sin necesidad de cruzarse los chicos y las chicas, con una organización y muchas acciones pautadas tanto de natación como de recreación, pero además hoy especialmente promoviendo la vacunación en todos aquellos niños, niñas, adultos, trabajadores del predio para iniciar o completar sus esquemas de vacunación”, puntualizó.

Destacó que “desde el Gobierno provincial se pide que todos y todas tengamos nuestro esquema de vacunación completo y así poder hacerle frente a este momento que estamos viviendo. Hoy vinimos a acompañar, a sostener estas actividades que tanto bien les hacen a los chicos”. Agregó que “recién veíamos en la pileta el disfrute, en días tan calurosos poder hacer actividades cuidadas, específicas, etc. Hoy están trabajando chicos y chicas de cuatro años en adelante, chicos y chicas con discapacidad, a la tarde hay actividades para adolescentes, para personas mayores y es una propuesta integral donde participan todos los integrantes de la familia pampeana, como decimos en Pro Vida, todas y todos tienen la oportunidad de desarrollar sus actividades”.

Consideró que “además el poder tener un lugar donde los cuiden, donde estén trabajando con protocolos dando mucha seguridad tanto a los trabajadores como a los padres y madres que dejan a sus niños y niñas en los predios y reciben un refrigerio saludable. Todo está pensado, organizado y muy cuidado”, afirmó.



Vacunatorio en el predio

Ramborger reiteró que “desde el Gobierno provincial se promueve desde la iniciación hasta el cumplimiento del esquema de vacunación y esto en muchas localidades se está tratando de incentivar. Hoy en General Acha trajeron el vacunatorio al predio lo que facilita mucho esto de no tener que esperar el turno y ya contando con la autorización de los padres y madres poder vacunar a los niños y niñas. General Acha es una de las localidades más grandes de la Provincia entonces, traer el vacunatorio facilita mucho más”, consideró.

El Pro Vida sigue avanzando muy bien a pesar de la pandemia, a pesar del aumento de casos continúa siempre muy cuidado y en esto se insiste muchísimo porque tratamos de que siga estando abierto y siga siendo una opción. “Nosotros estamos tranquilos con las actividades que hacemos, cada uno de los municipios armó un proyecto, dijo cuales iban a ser sus cuidados, cómo lo iban a hacer, cómo iban a cuidar a los niños y las niñas, por eso decimos que son actividades seguras de realizar. Estamos muy contentos porque a pesar de la pandemia podemos realizar actividades”, concluyó.



Conceptos de Abel Sabarots

El intendente municipal, Abel Sabarots afirmó que se transitó “una linda jornada, vamos a tener toda la semana con mucho calor con la posibilidad de ofrecer una colonia de vacaciones para casi 300 chicos”.

Destacó que “estuvo acompañándonos la directora Laura Ramborger del Ministerio de Desarrollo Social, en esta complementación permanente que tenemos entre la Provincia y el municipio llevamos a cabo esta colonia en un proceso todavía de pandemia pero, como habrán podido observar, haciendo también una tarea de vacunación coordinada con Salud Pública, en pos de hacer la actividad pero con todos los cuidados del caso”.

Opinó que “la vacunación es muy importante” y comentó que “el día viernes en la plaza Belgrano hicimos una actividad junto con el comité de crisis donde más de 400 personas se vacunaron, se hisoparon y tratamos de llevar la concientización y el cuidado a todos los ámbitos que podamos, tenemos una respuesta muy satisfactoria de vecinas y vecinos y hoy de los padres y madres que traen los chicos al Pro Vida”.

El jefe comunal, con orgullo dijo que “el parque es un predio hermoso y muy amplio con profesores y líderes, la actividad comenzó el 28 de diciembre y lo vamos a llevar con todo un equipo de trabajo que se ha consolidado en el tiempo para ofrecer esta posibilidad a todos los hogares de General Acha aun sabiendo que tenemos que convivir con esta situación sanitaria. Quienes no se hayan inscriptos lo puede hacer acercándose a este predio que tiene distintas alternativas frente al escenario, canchas para varios deportes, la pileta, distintos lugares en un predio muy cuidado desde el primer día de la gestión”, finalizó.





Miguel Beck-Director de Deportes municipal

Miguel Beck, es director de Deportes y responsable de la Colonia de Vacaciones quien agradeció porque “nos están tocando unos días muy lindos, con mucho calor ideal para la colonia, es la segunda semana de actividad con protocolos, trabajando en burbujas, dentro de lo previsto y contentos porque los chicos y chicas puedan tener su lugar, entendemos que para muchos estas son sus vacaciones y estamos muy conformes con lo realizado hasta el momento”.

Explicó que “tenemos actividades desde los cuatro años durante tres horas con actividades recreativas, pileta y su refrigerio, en la tarde chicos y chicas desde los 13 a los 16 años y después hemos armado diferentes actividades para toda la familia como por ejemplo beach vóley, beach hándball, cuatro días de acuagym con profesoras diferentes durante las tardes y en el natatorio, hay zumba donde vienen muchas mujeres de todas las edades, ajedrez con un público variado, rugby para los jóvenes, boxeo recreativo, más el Cumelen para las personas mayores dos veces por semana. Armamos actividades para toda la familia como es el lema del Pro Vida y en este abanico de cosas le damos un lugar a todos y a todas”.

Informó que “tenemos más de 500 inscriptos solamente para la colonia de vacaciones, en las demás actividades todavía no hemos cerrado el número pero hay muchísimos anotados, estimamos que debemos estar entre las 800 personas asistiendo a este parque. Nos está tocando un verano increíble con días de muchísimo calor por lo que tenemos previstas todas las actividades en el agua. Un gran trabajo de todo el equipo y muy contentos por la visita de la directora Laura Ramborger quien se ha llevado una muy buena impresión de esta colonia en General Acha”, finalizó.



Norma Rozas Holzmann-Referente Covid-Zona Sanitaria V y la vacunación en el lugar

La referente COVID de la Zona Sanitaria V, Norma Rozas Holzmann apuntó a que “hoy estamos presentes con la vacunación en la colonia de vacaciones donde acuden muchísimos niños y niñas” y contó que “fuimos convocados por el municipio en la persona del director de Deportes y acá estamos colaborando y trabajando todos juntos con el municipio de General Acha”.

Explicó que “hoy la jornada fue en la colonia de vacaciones Pro Vida pero el día viernes lo hicimos en la plaza Belgrano y fue muy exitoso porque en tres horas se colocaron 400 dosis, muchas primeras dosis, y lo gratificante es que acudieron muchísimas personas mayores con más de 70 años. En el caso de la colonia vacunamos a los niños con primera dosis o completamos el esquema vacunatorio y también al personal municipal que trabaja en este lugar”.

“Buscar la información oficial”

Rozas Holzmann explicó que “la gente tiene dudas o miedo porque busca información donde no debe o no es la adecuada, siempre hay que ir a la página donde realmente está la información oficial y no dejarse llevar por lo que digan lo demás. La vacuna es eficiente y la prueba está porque a un año de vacunación los resultados son muy buenos”, enfatizó.

Aseguró que “por nuestra parte seguiremos insistiendo y llegando a todos los lugares que podamos llegar, hay personas que aún se resisten a las vacunas pero les decimos que son muy seguras y efectivas”, concluyó.