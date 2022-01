Falta agua en varios sectores de la ciudad por el alto consumo

Este martes, en medio de la ola de calor intenso que se está viviendo con temperaturas que rondan los 40 grados de máxima, faltó agua en varios sectores de General Acha. Esta noche había viviendas que todavía no tenían suministro, según informaron vecinos a Noticias del Sur.

Desde COSEGA se informó que “esto se debe al alto consumo”. Actualmente las cisternas tienen una capacidad de 1,6 millones de litros de reserva para abastecer a 20 mil personas con 80 litros cada una. Sin embargo, el uso sin medida del agua por las altas temperaturas superó el consumo normal.

“A partir de las 11 o 12 de la noche se tendrían que recuperar las reservas. Hay mucha gente regando o llenando piletas y se pierde la presión”, explicaron desde la cooperativa.

“Hay que cuidar el agua durante los días de temperaturas altas, hay que ser eficientes con el consumo y no salir a regar por la tarde o a llenar piletas porque el recurso es finito y no alcanza en situaciones extremas. Están las 25 bombas trabajando a full desde el lunes con 14 mil litros por hora, y no alcanza”, indicaron las fuentes consultadas.

Se espera que para el jueves, cuando está pronosticado el pico de máximas temperaturas que superarán los 40 grados, no haya presión de agua ante el uso desmedido y la reservas que no se van a recuperar si se sigue consumiendo como en la jornada.