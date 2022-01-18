Anunciaron ascensos para más de 500 suboficiales en la provincia

Con la disposición 17/2022, la Jefatura de la Policía de La Pampa dio a conocer el listado del personal de Suboficiales Superiores, Subalternos y Tropa Policial que fueron promocionados según indicaron para “satisfacer necesidades orgánicas de la Institución”.
En el articulo primero se determinó “promover al grado inmediato superior y considerar como producido, al solo efecto del ascenso, a partir del 1 de enero de 2022, al Personal de Sub-oficiales Superiores, Subalternos y Tropa Policial que se menciona a continuación”:
A SUBOFICIAL MAYOR:
Los Suboficiales Principales:
AGUIRRE NESTOR FABIAN
ALVAREZ CARLOS MARCELO
BENVENUTO MAURO RAUL
FERNANDEZ SERGIO GUSTAVO
GARCIA OSCAR ALBERTO
GETTE LUIS MIGUEL
LLORENS NESTOR DANIEL
LUCERO ADRIANA SILVINA
LUCERO MARIA JOSE
LUCERO PABLO ALEJANDRO
MADAMI BIBIANA EDIT
ORUETA EUGENIO ISAAC
PIZZICO MARIA MARCELA
QUIROGA LISANDRO
REINA NESTOR GUSTAVO M.
ROLHAISER JOSE RAUL
SALINAS DANIEL
SARAVIA ANDREA CARINA
VIGUERA DORINA ELIZABETH
A SUBOFICIAL PRINCIPAL:
Los Sargentos Ayudantes:
ACOSTA MARCELO ARIEL
ACUÑA CARLOS GASTON
ALZUGARAY JULIO CESAR
ANDRADA CARLOS SANTIAGO
BARRIONUEVO RAUL JAVIER
BERNALLA MARCOS GASTON
BRAY GUILLERMO RAUL
BUSTAMANTE GABRIEL ALBERTO
CEPEDA ANGEL GASTON
CHAVES JOSE LUIS RAFAEL
DIAZ ETCHEVERRIA JUAN PABLO
ECHEVESTE ALBERTO
GOMEZ CLAUDIA LORENA
GONZALEZ RUBEN GABRIEL
IRUSTA CLAUDIO DANIEL
KONIG LORENA ANDREA
KUS JAVIER
LASTRE JORGE LUIS
LUCERO MIGUEL NORBERTO
MARINI ROBERTO JAVIER
MARTINEZ LUIS ARIEL
MERINGER ANDREA ELBA
MUÑOZ ANGEL ESTEBAN
OSES JUAREZ HECTOR ARIEL
PALACIOS MIRTA IRIS
PIROLIVO ROBERTO LUIS
RACH MARIA ROSANA
ROSIGNOLO GERARDO GABRIEL
RUIZ DIAZ ANDRES MAXIMILIANO
SANTOS WALTER HORACIO
SARRAFIORE BETTIANA LUCIA
TINEO CRISTIAN FABIAN
A SARGENTO AYUDANTE:
Los Sargentos Primeros:
ACOSTA PATRICIA ESTER
ALFONZO VICTOR ELIO LUJAN
ALI ARRARAS GUSTAVO JOSE
ANHORN ALICIA GRACIELA
AVILA MARIA LEONOR
BASTONERO RUBEN DARIO
DURAN CRISTIAN ROBERTO
FUNES PATRICIO OSCAR
GALLO ROMINA VANESA
GODOY OLMOS MARCOS ANDRES
JACOBO ROBERTO MARCELO
LAGOS CLAUDIO ALEJANDRO
LEGUIZAMON JUAN MARCELO
LIÑEIRA SONIA MARCELA
MARIO FACUNDO SEBASTIAN
MUÑIZ JULIO CESAR
RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO
ROSALES CESAR HECTOR JOSE
SANDOVAL ELIANA YANINA
SANSO DANIEL ALBERTO MARTIN
SCHPPE LEONARDO GASTON
TARAMARCAZ MARIA BELEN
TARDITI NORMA BEATRIZ
VERDE DARIO HERNAN
A SARGENTO PRIMERO:
Los Sargentos:
ALCARAZ OSCAR EUGENIO
ALFARO WALTER ARIEL
ALFONZO FELIX ALEXIS ROY
ARAYA CONSTANZO NELSON JAVIER
BELOQUI VANESA MARIBEL
BERON LILIANA SOLEDAD
BOCCASSO ADRIAN DARIO
BONUGLI DIEGO ADRIAN
BRANDAN JOSE MARIA
BRAUN JORGE JAVIER
BURGOS MIGUEL ANGEL
CABRAL LUIS ALBERTO
CAMPOS CARLOS ALBERTO
CARRASCO DIEGO JAVIER
CHAVES GERMAN
CORDOBA DIEGO ALBERTO
CUADRADO JORGE ALEJANDRO
CURE DAMIAN JESUS
DIAZ ARIEL HORACIO
DIAZ DIEGO ARMANDO
DIAZ JUAN MARCOS MARTIN
DISTEL MAURICIO JUAN MARCOS
DOMINGUEZ FAVIO PATRICIO
ERVITI MARTIN ALEJANDRO
ESQUIATINE GISELA ANABELA
FAGGI DANIEL MAURICIO
FERNANDEZ JUAN LUIS
FERNANDEZ OSCAR ANDRES
FRANK CLAUDIO ADRIAN
FUNES MARIO DANIEL JESUS
GALANT MARTIN JAVIER
GARCIA BEATRIZ DE LOS ANGELES
GEIL ALESI GONZALO
GETTE GABRIELA INES
GIL JUAN IGNACIO
GOMEZ JAVIER IVAN
GOMEZ VANESA PAOLA
GONZALEZ BERNARDO JULIAN
GONZALEZ FABRIZIO ABEL
HAIM NATALIA ELISABET
HARTFIEL FERNANDO OSCAR
HEICK ALEX LUCAS
HERRERA HUGO DANIEL
HERRERA JORGE ALBERTO
IBERLUCEA WALTER JAVIER
ITURRIOZ CAROLINA DANIELA
JAURE RODRIGO DANIEL
LECITRA JOSE LUIS
LECITRA PABLO DAVID
LENERT JUAN ALBERTO
LOBOS MARIA JULIETA
LOPEZ DIEGO MARCELO
LOPEZ VIDELA CARLOS ALBERTO
LOPEZ WALTER JESUS
MARI CARINA NATALIA
MARTINEZ CABRAL JOSE ALBERTO
MARTINEZ JORGE OSVALDO
MARTINEZ LEONARDO GUILLERMO ARNALDO
MAZZONE CARLOS ENZO
MENDOZA DIEGO RAFAEL
MORALES LUCAS DAVID
MULETTI MARIO ABEL
MUSA OTERO WALTER LUIS
MUSCHE RAUL ANDRES
NIEVES RUBEN DARIO
NUÑEZ DOMINGO FRANCISCO
NUÑEZ LUCIANO ANDRES
OJEDA SONIA NOEMI
PARADA ESTEBAN DANIEL
PARGADE SANDRA GRACIELA
PARRA FABIAN
PERALTA SERGIO JAVIER
PEREYRA GISELA ANAHI
PEREYRA MARCOS JAVIER
PLUNKETT JORGE LUCAS
POMPOZZI JUAN JOSE
PONCE DARIO MIGUEL
PONCE HERRERA SANTIAGO JAVIER
PONCE JORDANES FABRICIO DANIEL
PORCEL PAULO JAVIER
QUIROGA RICARDO CESAR
RAMBUR MIGUEL HORACIO
RAMOS DAVID ALEJANDRO
RATTO RUBEN DANIEL
RECUNA JUAN MANUEL
REGIART JAVIER ROBERTO
REKOFSKY CARINA VANESA
REQUELME DIEGO GASTON
RICHARD MARISA ELIZABET
RINALDI JUAN MARCELO
RIVERO RAMON DAVID
ROBERTO OSCAR EDUARDO
RODRIGUEZ ELENA JUDIT
ROLHAISER ENRIQUE EDUARDO
ROSALES PABLO ALEJANDRO
ROUSSEU SALET HECTOR RUBEN
SANCHEZ ERNESTO SAMUEL
SANCHEZ NESTOR FEDERICO
SANDER HECTOR GABRIEL
SANTOS MARCOS EZEQUIEL
SARRICUETA CARLOS SAMUEL
SART WALTER GONZALO
SCALESA LORENA PAOLA
SCALESA MAXIMILIANO ALEJANDRO
SCARDILLI LUIS ENRIQUE
SCHEFFER SILVINA INES
SERRANO GUSTAVO EDUARDO
SIERRA RICARDO DANIEL
SIERRA SERGIO ROLANDO
SOSA LORENA VALERIA
SOTELO BLANCO MARIELA E.
STORK LUCIANO EZEQUIEL
SUAREZ SERGIO OMAR
TORANCIO JUAN PABLO
TORRE GABRIEL ALBERTO
VARELA VALERIA NIEVES
VELAZQUEZ FERNANDO CESAR
VILLALBA LORENA ROSANA
VILLAVICENCIO ALFREDO ENRIQUE
VILLENA MARTIN EDGARDO
VIÑAS CESAR NORBERTO
WATSON ADRIAN ESTEBAN
WEHMANN MARIA ALEJANDRA
ZUWENGER WILSON OMAR
A SARGENTO:
Los Cabos Primeros:
ACEBO MARIANA ALEJANDRA
AGUILERA ROMINA DE LOS ANGELES
AINO CLAUDIA ESTER
AJAYA ZALDARRIAGA CRISTIAN CLAUDIO V.
ALANIZ DAIANA SOLEDAD
ALVAREZ JORGE FERNANDO
ALVAREZ LEONARDO JAVIER
ALVAREZ OLGA PAMELA
ARHEX ALDO JESUS
ARIAS HECTOR RODRIGO
ARMELLINI WALTER OMAR
AROSTEGUICHAR ORTELLADO CRISTIAN D.
BARRAGAN RAMIREZ NICOLAS EMILIO
BAVERA RODRIGO SEBASTIAN
BAZAN SERGIO CRISTIAN ABEL
BECERRA RENATA SAMANTA
BERGES CRISTIAN TOMAS
BLANCO CRISTIAN JAVIER
BLANCO CRISTIAN PAUL
BRUNO RAUL SEBASTIAN
BUSTAMANTE EMANUEL EZEQUIEL
CABRINO CRISTIAN RAUL
CAMPO DIEGO ALBERTO
CARDOSO RICARDO ANDRES
CARRIPILON HUGO ALBERTO
CORBALAN PATRICIA ALEJANDRA
CUELLO ANDREA VANESA
CUELLO ESTEBAN SAMUEL
DARATHA VANESA NATALIA
DIAZ LEANDRO NOEL
DOMINGUEZ JOSE MARIA
DUQUE DIEGO JOSE
ERAZUN CLAUDIO DANIEL
ERNST SERGIO ANDRES
FERNANDEZ CRISTIAN EMANUEL
FERRARO FEDERICO IVAN
FIGUEROA CRISTIAN ROSARIO
FONTAINE GABRIEL ANIBAL
FRANCO CARLOS JEREMIAS
FREDES FRANCISCO MARTIN
GARCIA JULIO
GENCO CESAR MAXIMILIANO
GEORGEVICH MARIA JULIA
GIUSTOZZI JULIAN RENE
GOMEZ WEIGEL FERNANDO RODRIGO
GRUBEN JORGE NICOLAS A
GUARDIA LUCAS MARTIN
HERBSTSOMMER RUBEN EDUARDO
HERNANDEZ DANIEL ALBERTO
HERRERA GUSTAVO DAMIAN
HONDERE ELVIO ARNOLDO
HUINCHINAO JULIO ALEXIS
ILARREGUI ARIEL ALEXIS
JARA WALDO ENRIQUE
JOFRE JUAN JOSE
JUAREZ JUAN MAURICIO B.
LESCANO MARIA BEATRIZ
LOPEZ DANIEL NARCISO
LOPEZ ROSANA DEVORA
LUCIANI ROMINA MAGALI
MACHICOTE FABRICIO JAVIER
MALDONADO NICOLAS DAMIAN
MALVICINO GONZALO AGUSTIN
MAMANI JULIO EDUARDO
MANZANELLI MARIA BELEN
MARTINEZ ALEXIS SEBASTIAN
MARTINEZ FERNANDO
MATAMALA MARIELA NOEMI
MENDOZA MARINA SOLEDAD
MENNICHELLI ALEXIS DAMIAN
MOREIRA MARTÍN FABIAN
MUÑOZ PAULA MARIANELA
NUNIA LUCAS FELIX
OCHOA MARCOS SEBASTIAN
OLGUIN JULIO MARCOS RENE
ORDIENCO LEONARDO ANDRES
OROZCO JAVIER JESUS
PAPPALARDO MAZZINA DANIELA R.
PEDEHONTA PABLO DANIEL
PEÑA ALBORNOZ FABRICIO ANDRES
PEREZ IVONE JAQUELINE
PEREZ ROSIGNOLO MERCEDES NOELIA
PESCE DANIELA SOLEDAD
PILDAIN CARLOS RODRIGO
PORCU MARCOS IVAN
RODRIGUEZ NAZARENO PABLO
ROSON ARNALDO DAMIAN
SAIN SILVINA BEATRIZ
SANCHEZ CAROLA DANIELA
SANDOBAL CARINA VANESA
SCHAPP ELVIRA DEL ROSARIO
SCHIAVA D’ALBANO SEBASTIAN FEDERICO
SCHIEBELBEIN STELLA MARIS
SEGOVIA LUCAS MAXIMILIANO
SULCA ANGEL RAMIRO
TOLEDANO AZUCENA YANET
TOLEDO NATALIA BELEN
TORRES JAVIER ANGEL
TRINQUETELLA WALDO ALEXIS DAMIAN
VERGALET NUÑEZ ROMINA DAIANA
VERGARA JOSE ALBERTO
VICENTE DANIEL DARIO
VILLEGAS JONATHAN LEONEL
ZALDARRIAGA CLAUDIO MARTIN
ZINK MARIA MERCEDES
A CABO PRIMEROS:
Los Cabos:
ABRIGO EVELYN ROCIO
ALBA KEVIN MARTIN
ALTAMIRANDA LEANDRO NAHUEL
ANTEQUERA ANTONELA YESICA
ANTEQUERA AYELEN ROSANA
BAIGORRIA GONZALO SEBASTIAN
BARAYBAR MARIANO MARTIN
BARZOLA BRIAN OSVALDO
BENGOLEA LUCAS DAMIAN
BRAY GERARDO MAXIMILIANO
CAMPASSO HECTOR RICARDO
CAMPERO TORRES PABLO OSCAR
CAMPO SANDRA SOLEDAD
CANTERO KUHN NICOLAS EMANUEL
CARDOZO IVANA MACARENA
CAROTTI MIGUEL ANGEL
CARRA ANDREA ELIZABETH
CARRIZO SALVATIERRA DANIELA L.
CARUSO TAMARA MARISOL
CETTOUR MARIANA
CONTRERAS VICTOR HUGO
CORDOBA DANIELA JAQUELINA
CORREA DARIO OSCAR
CREBAY HORACIO DANIEL
DI BIN EMMANUEL
DUPO SANTANA YAIR NICOLAS
FOGEL FLAVIA JULIANA
FRANCO ADRIAN ELISEO
GARCIARENA HECTOR FRANCISCO
GARRO CRISTIAN FABIAN
GATICA JONATHAN ADRIAN
GIMENEZ PABLO SEBASTIAN
GODOY RUBEN DARIO
GOMEZ PAMELA ISABEL
GONZALEZ LUCAS MARCELO
GONZALEZ MARIA DEVORA BELEN
GONZALIA PEREZ IVAN LUCIANO
GUZMAN LEONARDO EZEQUIEL
HERNANDEZ GUILLERMO ANDRES
IRIARTE ADRIANA PAOLA B
JEREZ GISELLA ROCIO
LEDO YESICA NATALIA
LIBERTO EMILIANO HUGO
LIBERTO NATALIA BELEN
LIMA MARILINA SOLEDAD
LOPEZ MARIANELA SOLEDAD
MACAGNO BRIAN ROBERTO
MACHADO JOSE ALBERTO
MANSO RUBEN DAVID
MARTINEZ GISELA SOLANGE
MATOS DAVID AGUSTIN
MEDINA MATIAS NATANAEL
MEDINA SAMUEL EDGARDO
MENDOZA ENRIQUE EDUARDO
MIRANDA ANALISA
MIRANDA FERNANDO IVAN
MIRANDA YANINA DANIELA
MULETTI YESICA DAHIANA
NAVARRO PAULA ROMINA
NIETO GONZALO NICOLAS
ORTIZ JAVIER GASTON
ORTIZ PEREZ MAURO JOSE
ORUETA BRIAN ABERALDO
PACHECO DAIANA ANTONELA
PAREDES NAHUEL SAUL
PEREZ CINTHIA PAMELA
PERUJO SERGIO EMANUEL
QUIROGA ANA ELIZABET
QUISPE NELSON NORBERTO
RIOS MARIA BELEN
RODRIGUEZ JONATAN ANDRES
ROLANDO JOSE MARIA
ROLDAN HERNAN EZEQUIEL
ROSALES RODRIGO MATIAS A.
RUBIO VERONIA VANESA
SAMPEDRO LEANDRO RICARDO
SANDOVAL DELFINA EMILCE VANESA
SORIA CRISTIAN EZEQUIEL
SOSA TOMAS DANIEL
STEFANAZZI VICTOR JOSE
STEFANELLI MATIAS DANIEL
SUAREZ DAVID REY
SUHURT SABRINA GISELA
TEVEZ MARIA EUGENIA
TOMASELLI PABLO DANIEL SANTOS
TORANZO IVON EKATERINA
TORNE DAVID JUAN MANUEL
TORRES LEITON DAIHANA AYELEN
VELAZQUEZ FEDERICO EZEQUIEL
VILLAGRA EZEQUIEL MATIAS ALBERTO
VILLALBA EZEQUIEL GABRIEL
VILLEGAS MARCOS EXEQUIEL
VIVAS RAUL OSMAR
VIVAS RODRIGO OSVALDO
A CABO:
Los Agentes:
ALANIZ MAURICIO
ALCANTARA MAURO NÉSTOR EMILIANO
ALLEGRI ARAYA IVANA
ARHEX ALEXIS IVAN
ARREDONDO MAURO NAHUEL
AYALA ESTEBAN NICOLAS
AYALA LEDESMA AXEL JUAN
BARRIO MULLER NICOLAS GABRIEL
BASUALDO MAXIMILIANO EZEQUIEL
BENITEZ MAILEN ALEJANDRA
BEROT MARCELO NICOLAS
BERTOLOTTI IVANA ANTONELA
BOLLINI LEONARDO MARTIN
BUSTAMANTE JUAREZ JULIAN ALEXIS SAUL
CACEREZ DAIANA JACQUELINA
CAMARGO AYRTON AGUSTIN
CARRIPILON CRISTO MAXIMILIANO PASCUAL
CAZENAVE KEVIN AGUSTIN
CERDA DAIANA ANABELA
CHAINE ANGEL GABRIEL
CHECOVICH CARLOS PEDRO DAVID
CISNEROS AGOSTINA
CISTERNA EDUARDO DAMIAN
CONTRERA ENZO HERNAN
CONTRERAS MATHIAS EMMANUEL
CORREA JAIR GASPAR
DIAZ GABRIEL HERNAN
DIAZ JOSE IGNACIO
DIAZ WALTER EMANUEL
DUPRAT JUAN ERIC
ERMANTRAUT SEBASTIAN EMILIANO
ESPINDOLA JOSE MANUEL
FARFAN JORGE ANIBAL
FERNANDEZ GALEANO NICOLAS LEONARDO
FERNANDEZ SERGIO MATIAS
FIGUEREDO GUILLERMO EDUARDO
FLORES CRISTIAN JAVIER
FLORES MARCELO DANIEL
FRANCOS AXEL ADRIEL
GARCIA GETTE MARTIN EZEQUIEL
GATICA JULIO FABIAN
GHIGLIONE NICOLE CAROLINA
GONZALEZ ALEXIS ELOY
GONZALEZ FERNANDO SEBASTIAN
GONZALEZ YONATAN DAVID
GOROZURRETA LEANDRO EZEQUIEL
GRUMELLI CHRISTIAN ALBANO
GUTIERREZ FREDES FACUNDO JULIAN
GUZMAN URRUTE GUSTAVO MATIAS
HERRERA SILVIO EMANUEL
HOWES KEVIN ADRIAN
HUMAN NOELIA MIRTA NOEMI
JUAREZ ALEX SANDRO ARIAN
KRONEBERGER KEVIN
LABARRIEL CYNTHIA MELINA
LALIK SERGIO ALEX
LARREGUI LEONEL EMILIANO
LEDEZMA DI DINO ROMINA FLORENCIA
LEGUIZAMON MANUEL LAUTARO
LLANOS GONZALO MARTIN
LOPEZ JOSUE GABRIEL
LOPEZ MÜLLER CARLA PRISCILA
LOPEZ QUIMEY SAMANTA C.
LUCERO ANGEL PASCUAL
LUCERO MARIANO DANIEL
LUNA ALEJANDRO MANUEL
MACCHI DANEL MAXIMILIANO
MAINA MAURO GABRIEL
MARCERO MATIAS NICOLAS
MAREGA ARIEL IGNACIO
MARIETTI DUPUY DANIEL DAMIAN
MARTINEZ REBOL NOELIA ELISABETH
MARTINEZ REBOL SILVANA BELEN
MASSANO GUSTAVO EXEQUIEL
MENDEZ EMILIANO RAIMUNDO
MENENDEZ JUAN ANDRES
MEZA PABLO EZEQUIEL
MIRANDA CLAUDIO SEBASTIAN
MOLINA DIEGO MARCELO
MOLLEKER JULIETA NEREA
MONGE JONATHAN MANUEL
MORALES LEANDRO AGUSTIN
MORALES VANINA GISELA
MUÑOZ CINDI ELIANA
OCHOA FURRIOL LUCAS ELIAS
OCHOA GUSTAVO MARCELO
PALACIOS WALTER SEBASTIAN
PEÑA ALBORNOZ DARIO ALEJANDRO
PERCAT CRISTIAN JAVIER
PIERMATTEI LEANDRO OSVALDO
PIRCHIO BAZÁN EMANUEL MAXIMILIANO
PONCE HERRERA MARTIN ALEJANDRO
PRIANI FERNANDO DIEGO MARTIN
QUIROGA LUCAS ARIEL
QUIROGA LUCAS ARIEL
RAMIREZ MAXIMILIANO MIGUEL
RAMOS LUCIANO GERMAN
RAU NICOLAS MARTIN
REID DENIS BRIAN
ROBLEDO PEREYRA LUCAS IVAN
RODRIGUEZ EDGAR ISMAEL
RODRIGUEZ ERICA PAOLA
RODRIGUEZ LEANDRO EZEQUIEL
RODRIGUEZ YESICA ANAHI
ROJAS PABLO GUILLERMO
ROLDAN LUCIA AYELEN
ROMERO WILSON DAMIAN
ROSSETTI ALDO MATIAS
SALINAS LEONARDO NAHUEL
SCURTI EDUARDO ANTONIO
SEGARRA DAMIAN FEDERICO
SERENO BRUNO MICAELA DAIANA
SIMÓN CÉSAR DAMIÁN
SORIA NANCY JOANA
SOSA ALVAREZ MONICA ELIZABETH
SOSA ROCIO ELISABET
SUQUIA LIS MARINA
TALLONE FACUNDO MANUEL
TARAMARCAZ ZAHIRA NAIR
TOBIO DIEGO SANDRO
TRIVERO RAMIRO ARIEL
URQUIZA OMAR EZEQUIEL
VIALE MATIAS GASTON
VIDART MARTIN DARIO
VIDELA AGUSTINA BELEN
YANTEN DAVID PAUL
YUR LEONARDO ELIAN
ZABALA OSCAR ALEJANDRO
ZABALA PAMELA YANINA
ZINK CORREA CARLOS HORACIO