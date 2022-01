Crimen de Godoy: el autor de 15 años es inimputable y ya estaría institucionalizado

El menor de 15 años que fue detenido en el marco de la investigación por el crimen del joven Martín Godoy es inimputable, aclararon fuentes judiciales de General Acha consultadas por Noticias del Sur. De acuerdo a las fuentes, ya fue institucionalizado y estaría en Santa Rosa.



El adolescente fue señalado como el autor de la muerte de Godoy, de 23 años, quien recibió una puñalada en el tórax en la vía pública en la madrugada del sábado. El hecho ocurrió en Alsina y Victoriano Rodríguez tras una gresca, informaron fuentes de la Fiscalía de General Acha.

El Régimen Penal de Minoridad establece que “No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación”.

En un principio la causa fue caratulada como supuesto homicidio, y por ahora hay un solo implicado. En virtud de ello, también se dio intervención a los organismos con competencia en Niñez y Adolescencia, se informó desde la Fiscalía local.