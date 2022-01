Dolor y reclamo de justicia en las redes por el crimen del joven Godoy

El crimen del peluquero Martín Godoy, ocurrido esta madrugada, conmocionó a la sociedad de General Acha. En las redes sociales familiares, amigos y conocidos despidieron al joven de 23 años dando cuenta de su dolor y reclamando justicia por su caso.

Daniela indicó: “Levantarse y enterarte de esta trágica y dolorosa noticia. No lo puedo creer!!! Leandro Martín Godoy tan respetuoso, tan comprometido con su trabajo, siempre que venía hablaba de las ganas de superarse, esas ganas de continuar siempre!!! Tan fanático de River!!! Como madre pido que se haga JUSTICIA”.

Agustina: “Duele el corazón, duele el alma, duele saber que te arrebataron la vida, duele saber que no te vamos a ver más, duele saber que todos esos sueños que tenías no se van a cumplir, duele el dolor de tu familia. Duele. Vos un pibe bueno, cariñoso, trabajador, sin una pizca de maldad, tan simple y buen amigo. No nos vamos a olvidar de vos nunca, no vamos a dejar que olviden tu cara, tu linda forma de ser, esa sonrisa tan linda, siempre va a estar en los más lindos recuerdos. Quedaron muchas charlas, muchas risas, muchos momentos pendientes pero me quedo con los vividos, ese empujón que supiste darme y ese cariño tan lindo que me entregaste. Volá alto Martincito, te voy a querer y extrañar siempre cachete. JUSTICIA POR VOS Leandro Martín Godoy”.

Laura escribió: “Dolés, Leandro Martín Godoy, no lo puedo creer. Me quedo con los más lindos momentos, cuando venias a casa y te preguntamos cosas, esa carita tan hermosa y esa sonrisa tan picarona te lo decía todo, tantas cosas Martín. Tenías para vivir, solo dale fuerzas a mami, papi y hermanos y a toda esa gente que te quiere que es mucha”.

Giannina: “Noticias que te parten el alma!! Que descanses en paz Leandro Martín Godoy mi peluquero hincha de River! Sin dudas muchos amiguitos pequeños que tenías te van a extrañar!! Mi hijo te eligió siempre no quería cortarse con nadie más que no sea su “peluquero ” te ganaste su confianza, con tu paciencia, tu simpatía tus chistes eran infaltables las peleas por Boca y River!! Eras una bella persona, súper respetuoso , sin maldad que tenías toda una vida por delante!! Hoy nos doles a todos y Dios quiera se haga justicia. Volá alto Martin!!mucha fuerza para su familia!!”.

Marcela indicó: “Hoy me duele el alma, siento impotencia y tanto dolor. Que loca esta la juventud o la sociedad. Martin nuestro peluquero, el peluquero de todos , tanta simpatía siempre , amigos de todos , como pasó??? Porque mi dios un chico tan bueno terminar así. Hoy nos doles a todos, que dios te de un lugarcito allá donde todo esto no pasa, mandales fuerzas a tu mami que está destrozada, a tu família y que se haga justicia”.