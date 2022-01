“Las internaciones son 10 veces inferior a la segunda ola”, afirman desde Salud. En Acha hay 3 internados

El subsecretario de Salud de la provincia, Gustavo Vera, sostuvo que “las internaciones tanto en clínica como en terapia son 10 veces inferior a la segunda ola”, con relación a las consecuencias de la tercera ola de la pandemia del coronavirus. En General Acha hay tres personas internadas en el hospital Padre Buodo actualmente siendo monitoreadas por la gravedad de su cuadro, en tanto hay 189 casos positivos.

El funcionario también brindó los últimos números de la vacunación. “El 93.7% está con primera dosis, el 89.33% con el esquema completo, hay un 49.49% de tercera dosis colocadas… son los mejores números del país, Argentina tiene 87% primera dosis y 76% de esquina completo”, resaltó.

Vera sostuvo que “estos números, más otras medidas de mitigación, son las responsables de la disminución de casos que se observan en la provincia”.

“Lamentablemente ante tanto número de casos, los fallecidos son un marcador tardío. Y se da en no vacunados. En este caso igual a la segunda ola, en todas las edades. En el caso de las muertes de personas vacunas se viene dando en personas de edad muy avanzada y con graves comorbilidades… igualmente es muy inferior a la segunda ola”, señaló.

Y completó: “en los no vacunados es igual que en segunda ola. Y en vacunados incompletos, si bien no es lo mismo que el completo, también tiene ya disminución de internación y fallecimiento que el no vacunado”.

Desde el inicio de la campaña de vacunación, La Pampa lleva aplicadas un total de 815.562 dosis de las diferentes marcas de vacunas que recibió.

La distribución de esas dosis es la siguiente: 327.990 son primeras dosis; 310.775 son segundas dosis; 2.862 es la vacuna de única dosis; 42.777 son dosis adicionales (a personas mayores de 50 años que hayan completado esquema con Sinopharm y personas inmunocomprometidas) ; y 131.158, son terceras dosis (a personas que hayan completado el esquema hace cuatro meses o más).

A la provincia arribaron desde Nación, un total de 802.717 vacunas, pero tiene aplicadas 815.562 dosis. Esto ocurre porque algunos frascos multidosis tienen un excedente el cual el Ministerio de Salud de Nación ante la emergencia sanitaria autorizó su utilización. Con estas cifras, la provincia alcanzó un porcentaje de aplicación de 101,60 %, por encima del 89,78 % registrado a nivel nacional.