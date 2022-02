Provincia licitó la obra para resolver las inundaciones y hacer 54 cuadras de asfalto

Hoy en General Acha se abrieron los sobre con las ofertas para concretar las obras que beneficiaran en forma directa a 966 familias. “No vamos a detenernos” aseguró el gobernador, al tiempo que subrayó que el Gobierno provincial acciona “para que las y los pampeanos vivan cada día mejor, porque así se lo merecen”.

El mandatario pampeano, recibido por el intendente Abel Sabarots, fue acompañado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo y el gerente técnico del IPAV, Mariano Ferretti. También participaron del acto autoridades provinciales, municipales y empresarios oferentes.



“Nos llena el alma llegar a cada uno de los rincones de la provincia de La Pampa llevando respuestas, y estamos aquí, en General Acha, cumpliendo con nuestra palabra”.



El gobernador recordó que en 2019 “le pedí a la ciudadanía que me acompañara con el voto, y esta obra era algo que realmente necesitaban porque resuelve un problema estructural, y es una especie de reparación histórica”.



“El análisis estadístico que hacía Mariano -Ferretti- de las tormentas de los últimos 25 años, permitió el diseño de la solución” explicó Ziliotto, quien afirmó que “veíamos que el problema se profundizaba año tras año, por eso esta obra tiene una planificación y es una solución estructural.



El mandatario precisó que el diseño de las obras surge de un estudio general de los desagües pluviales de General Acha, y recordó que el proyecto que se contrató durante la gestión del ingeniero Verna, tuvo en análisis 1.600 hectáreas de la ciudad, “por eso hablamos de una primera etapa, porque hay diez subcuencas, cada una independiente, y debemos buscar una integralidad entre todas, para que cada vez que llueva no sea un problema”.

A pesar de la pandemia, en estos dos años de gestión “estamos superando los 1.800 millones de pesos de inversión”, reseñó el Gobernador Ziliotto, al tiempo que afirmaba que no había que olvidar la Travesía Urbana que “en pocos días, junto al Gobierno Nacional se buscará destrabar a partir del hecho de que el Gobierno Nacional no tiene Presupuesto, obligándolo a comenzar una reingeniería de análisis, de recursos, de proyecciones económicas para que estas obras tengan respaldo financiero y así se empiecen y se terminen”.

“Por eso estamos trabajando para que lo antes posible se firme el contrato -dijo Ziliotto- de una obra que supera los 500 millones de pesos y ya está licitada. A eso sumamos 40 viviendas que están en construcción y otras 40 que licitamos, y esas 45 cuadras de asfalto, más otras obras menores en cuanto al monto, pero no a su importancia, porque se trata del sistema de saneamiento urbano. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, porque al solucionar de una vez y para siempre los problemas de esas 1.600 hectáreas, se hace necesario proyectar una segunda etapa que seguramente triplicará la inversión actual que hoy licitamos. No vamos a detenernos”.

El gobernador también puntualizó que “hoy General Acha es parte de una red del servicio integral de salud y tiene terapia intensiva” y ratificó que se continuarán construyendo viviendas “porque hacen falta y porque es una decisión política la de seguir invirtiendo. Así como lo decimos, y es uno de los principales objetivos de mi gestión, queremos que todas y todos los pampeanos, y, en esete caso, a las y los achenses, vivan cada día mejor porque así se lo merecen”.



Con un presupuesto oficial actualizado de $581 millones; y un plazo de ejecución de 540 días, las obras de infraestructura vial e hidráulica incluyen: 44 cuadras de cordón cuneta, 54 cuadras de asfalto con badenes, 30 cuadras de cañería de desagüe pluvial, 33 cámaras de Inspección, 52 sumideros (horizontales y verticales), 340 metros de revestimiento de canal de hormigón, 30 rampas para accesibilidad universal, 220 contenedores de residuos domiciliarios, 72 unidades de arbolado urbano, 1 disipador de energía hidráulica y completamiento de veredas. Participaron de la licitación las siguientes empresas: Ecop Construcciones SRL, Ilka Construcciones SRL y Jorge Omar Jubete.