Crimen de Martín Godoy: los padres se reunieron con Niñez

Los padres de Marín Godoy, el joven asesinado por un menor de 15 años, se reunieron este martes a la mañana con el subsecretario de Niñez de la provincia, Juan Pablo Bonino.

“No queremos que el asesino de Martín vuelva a General Acha”, indicaron en declaraciones periodísticas.

El padre, la madre y el padrastro de Martín Godoy estuvieron en el encuentro. “Nos dijeron lo que nosotros ya sabemos… que el menor es inimputable y que ellos no pueden hacer nada porque se lo impide la ley”, indicó Botana.

“También nos dijeron que van a tratar de hacer lo imposible para que este chico no vuelve a Acha”, añadió.

Sobre la posibilidad de que el menor que hoy está en resguardo del Estado vuelva con la familia en el corto plazo, indicaron que “existe esa posibilidad. No nos escondieron nada. Pero también saben que esa situación pone en peligro la integridad de este chico. Yo tuve que frenar a gente que le quería prender fuego la casa de la madre del pibe. Les dije que no, que Martín no representaba eso, que nosotros no queremos ningún tipo de violencia”, dijo Botana.

Botana también contó que le reclamaron a Bonino “ayuda para ser veedores de la causa, porque eso sentaría un precedente. Sabemos que es muy difícil, pero vamos a hacer una presentación en ese sentido y una marcha para respaldar la presentación. La vamos a hacer con el abogado Juan Veneri”, adelantó.