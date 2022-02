Por ahora, el pan no aumenta en General Acha. En las panaderías se seguirá vendiendo a 140 pesos y en los comercios a 180 pesos como hasta ahora, indicaron panaderos consultados por Noticias del Sur. Eso no significa que no pueda haber incrementos en los próximos días.

En la semana, el presidente de la Cámara de Panaderos de La Pampa, Eduardo Duscher, anticipó que en distintos puntos de la provincia habría un aumento de un 10% para el pan y un 15% para los derivados.

Al respecto, Duscher señaló que los incrementos son consecuencia de “los diferentes aumentos desmesurados que hubo anteriormente” y detalló “los huevos subieron de un 25 a un 30% y lo mismo sucedió en el ámbito de la chocolatería que atravesó aumentos de hasta el 30%, así como también el azúcar”.

En tanto, anticipó “vamos a hacer lo posible para que por lo menos en La Pampa el precio esté por debajo de los $200 el kilo, por lo que con un 10% de incremento hablaríamos de $190 aproximadamente”.