El IPAV reclama que devuelvan casas en varias localidades porque no las habitan

Autoridades del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), en otra tanda de resoluciones, pidieron la devolución de casas sociales a adjudicatarios en Santa Rosa, Jacinto Arauz, 25 de Mayo y Toay porque, entre otros puntos, no las están habitando.

En Arauz, según indicaron desde el organismo, se trata de una casa del plan Fonavi VI-XLI-BIRF sin efecto una preadjudicación en venta, del año 1991, por “falta de ocupación efectiva y permanente” del grupo familiar adjudicatario y la falta de plazo de las cuotas.

Otra casa con la misma situación fue advertida en el Plan Plurianual Reconversión: no habitada y tiene deudas.

En 25 de Mayo, una casa del Plan Reconversión tampoco está habitada. Por eso dejaron sin efecto la adjudicación en venta de esa unidad habitacional.

En Toay, por su parte, le sacaron la casa a una mujer del Plan Federal de Viviendas del 2004 por no pagar las cuotas.