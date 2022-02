Opinión: ¿Por qué los achenses no invierten en la ciudad?

(Columna de Lasfille Bienes Inmobiliarios)

La economía de General Acha tiene la base fundamental en la ganadería, la cría principalmente. Luego aporta la Empresa Durlock y la administración pública, a través de los salarios de sus trabajadores.

Las empresas de servicios, Gendarmería, despensas, tiendas, ferreterías, corralones, estaciones de servicios etc. también lo hacen. En ese orden.

Ahora, si sacamos cuenta de la cantidad de dinero que circula diariamente en General Acha, entre todo el conjunto de comercios, empresas, o dicho de otra manera, ¿cuál es la base monetaria de General Acha? Nos sorprendería la cifra, al punto de sorpresa.

Entonces ¿por qué nuestra ciudad se ve, se comporta como una ciudad pobre?

El asalariado gasta el dinero, ropa, comida, salidas, etc.

¿Los que generan el dinero, dónde lo invierten?

¿Qué les ofrece General Acha a una persona que genera dinero excedente como para pensar en una inversión?

Si se va a Bahía Blanca, Santa Rosa o Córdoba, se encontrará con achenses propietarios de departamentos o incluso otros que están apostando a inversiones de desarrollo inmobiliario de esas ciudades.

En Acha hay déficit de viviendas, sino fuera por el IPAV no hay otro desarrollo inmobiliario que permita a la gente acceder a un vivienda, barata o cara, a través de construcciones privadas…

En General Acha el turismo es algo que salvo algunos hoteles, no es explotado, cuando estamos en una posición geográfica en la cual se podría hacer sentir al turista que ya está de vacaciones, y no qué pasa por un pueblucho poco iluminado, con negocios cerrados a las 12 de la noche, donde ni agua pueden comprar.

No es crítica, es un análisis que hacemos desde Lasfille Bienes Inmobiliarios, pues como inmobiliarios, consultores y profesionales, debemos hacerlo para nuestro propio plan de trabajo.

Estamos en el siglo XXI, la tecnología, y los paradigmas sociales de la gente que no es General Acha, se contraponen al conservadurismo de nuestra ciudad, que siendo potencialmente rica, no acepta los cambios. El resultado es que generaciones de jóvenes emigran, los que pueden, y los que no andan como bola sin manija sin saber para donde arrancar, o lo que es más grave, gente joven y no tan joven que no aspira a nada, y vive de lo que viene de arriba, sin entrar en el tema drogas y alcoholismo, pues no es la intención de esta nota.

Desde Lasfille Bienes Inmobiliarios, tratamos de aportar, lo cuál aunque parezca increíble, nos genera más controversias que aliados…