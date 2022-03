La oposición denunció penalmente al intendente de Santa Rosa por el retraso en las rendiciones

Los concejales opositores del Frepam y del PRO pidieron este miércoles a la Justicia penal que investigue por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público la intendente Luciano di Napoli (Frente de Todos) por el “alarmante atraso” en el envío al concejo deliberante de las rendiciones de cuentas.

“Ante el alarmante atraso por parte del Departamento Ejecutivo en el envío de rendiciones de las cuentas municipales al Cuerpo de Relatores, en el día de hoy, hemos presentado una denuncia penal contra el intendente Di Nápoli, para que la Justicia investigue por posible Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicaron, en un comunicado. “Desde nuestro lugar en el Concejo Deliberante hemos insistido en numerosas oportunidades, y por todas las vías posibles, para que el Ejecutivo se pusiera al día con la presentación de las rendiciones de cuentas, y de esa manera cumplir con la normativa vigente”, dijeron

“Esperamos hasta la sesión inaugural, atentos a la posibilidad de escuchar algún anuncio para actualizar la presentación de las cuentas y, aunque el intendente reconoció la irregular situación, solamente recibimos un pedido de disculpas”, agregaron. Las ordenanzas, decimos, están para cumplirlas”, resaltaron

En este caso, la Ordenanza N° 2830/2001 establece el sistema de rendiciones de cuentas municipales y la creación del Cuerpo de Relatores, organismo dependiente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa

De acuerdo a la normativa citada, los responsables del Departamento Ejecutivo Municipal están obligados a presentar informes diarios de ingresos y gastos (una rendición de cuentas diaria por el movimiento de los fondos correspondientes a Rentas Generales y otra por los recursos con afectación específica) y rendiciones mensuales de la gestión financiero patrimonial dentro de los treinta dias corridos del vencimiento de cada período mensual.

“Nada de esto se ha cumplido”, acusaron los ediles opositores. “El intendente Di Napoli lleva gastado un prepuesto y medio sin rendir en tiempo y forma, mensurado en alrededor de 6.000 millones de pesos”.

“Es la primera vez que en Santa Rosa se da una situación de atraso de esta gravedad en la rendición de las cuentas municipales, impidiendo una de las obligaciones clave que tenemos como concejales y concejalas. Es por ello que, si bien reconocemos las disculpas pedidas por el intendente en su discurso inaugural de sesiones por el atraso en las rendiciones de cuentas, es importante reafirmar, que no se trata de excusarse o pedir disculpas, ni tampoco una cuestión que pueda quedar sujeta al libre albedrío de un intendente o de las Concejalas o Concejales. Es una obligación legal, tanto la de rendir como la de controlar y así está instituido”, dijeron En la denuncia presentada dejamos en claro nuestra certeza sobre este incumplimiento. Las excusas no caben cuando la normativa es clara, y en este caso, no podemos ser corresponsables de la falta de control de las cuentas públicas. Aspiramos a que la Justicia lleve luz sobre los hechos denunciados”, finalizaron.