La UCR sobre el discurso de Ziliotto: “hubo anuncios positivos, pero ausencia de autocrítica”

La diputada provincial Andrea Valderrama, del bloque de la UCR, fue una de los legisladores de la oposición, afirmó que el discurso del gobernador Sergio Ziliotto en la apertura de sesiones “tuvo anuncios que me parecen positivos, otros fueron reiteraciones de anuncios ya hechos, un pase de factura que era de esperarse, y ausencia total de autocrítica o reconocimiento de las dificultades que tienen los pampeanos día a día”.

“Entre las cosas positivas, me parece correcto que se aumente el contralor en las empresas estatales y que se replique el modelo de Pampetrol, garantizando la participación de las minorías; pero no obstante considero que ello no basta y es necesario sancionar una ley para aumentar la transparencia en el Estado en general, ya que nuestra provincia está muy debajo en el ranking de transparencia a nivel nacional”, dijo.

“También encuentro como positivo que en varios anuncios se hayan plasmado alguno de los proyectos legislativos que he presentado tal como poner en marcha un programa con perspectiva de género tendiente a crear líneas de crédito exclusivas para emprendedoras y que se haya anunciado la refuncionalización del inmueble de la ex escuela hogar de Colonia San José que será destinado a la educación técnico profesional”, dijo.

Valderrama afirmó que “el hospital de la Adela y el de Santa Isabel ya habían sido anunciados, al igual que la concreción del Hospital de Santa Rosa, espero que esta vez se concrete”.

“En cuanto a la Educación, la lectura del gobernador me pareció muy optimista y alejada de la realidad en cuanto a no reconocer el desgaste de la calidad educativa, hoy agravado por la pandemia, y la dificultad que tienen nuestros jóvenes para culminar sus estudios secundarios y acceder a la Universidad o insertarse en el mundo laboral. No se hizo ningún anuncio vinculado al tema de niñez y se omitió referirse al caso Lucio que en lo personal creo que evidenció la falla del Estado en la temática”, aseguró la diputada.

“En cuanto a la millonaria inversión para la construcción de una bodega en Casa de Piedra, tengo mis dudas sobre la factibilidad del proyecto que, desde ya, estimo que va a costar mucho más de lo que se anunció, espero que no sea otro megaestadio o como el frigorífico de Bernasconi que debió venderse por poca plata”, indicó.

“El gobernador no dejó pasar la oportunidad de culpar a Macri por la falta de viviendas, sin reconocer que el déficit habitacional viene de antes y se agrava día a día; y si bien hoy tienen promesa de fondos nacionales para viviendas, eso está muy alejado de la demanda habitacional que aproximadamente es de 20.000 viviendas. En ese sentido también debo decir que el anuncio de 450 terrenos para Santa Rosa y Pico resulta ínfimo ante tal demanda, como así también debería saber el gobernador que eso no es nada inédito como lo aseguro, y ya lo habían hecho los gobiernos (no peronistas) en Realicó y Alvear”, afirmó Valderrama.

“Ziliotto también nos dedicó unas palabras a la oposición por no aprobar el endeudamiento que pretendía contraer la provincia, no creíamos oportuno endeudarnos para reponer reservas y tal como lo establece la constitución se requiere una mayoría especial que no obtuvieron, son las reglas del juego…”, dijo.

“No hubo lugar para ninguna autocrítica, por momentos lo sentí alejado de la realidad, al igual que al presidente Alberto Fernández en su discurso delirante, y en general fueron muchos anuncios, como dije algunos repetidos, ahora resta esperar que se concreten”, expresó.