Provincia invierte $31 millones en la ampliación y remodelación del frigorífico de Jacinto Arauz

El gobernador Sergio Ziliotto firmó con la intendenta Gabriela Labourie, un convenio que establece un aporte de $31 millones para ampliar y remodelar el frigorífico municipal de la localidad. El mandatario provincial precisó que la inversión “mejorará la estructura laboral y la seguridad alimentaria” y permitirá “expandir la capacidad de faena” de la planta; la Jefa Comunal subrayó que “el Gobierno provincial no sólo escuchó nuestros proyectos, sino que nos está respaldando y ayuda a mejorar el movimiento económico de Jacinto Arauz”.

La intendenta Labourie dio la bienvenida a la comitiva oficial y aseguró que esta obra “es muy importante y hace tiempo que la estábamos necesitando, porque nos va a permitir la remodelación y la ampliación del matadero municipal. Sin el apoyo del gobierno provincial sería imposible de realizar para el municipio”.



El mandatario pampeano fue recibido por la intendenta Municipal, Gabriela Labourie, y acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; la ministra de la Producción, Fernanda González; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton. Estuvo presente el Diputado Provincial Oscar Beilmann.



Más trabajo, más producción

El gobernador Ziliotto sostuvo “nos llena de satisfacción estar aquí, en Jacinto Aráuz, como sucede cada vez que salimos al interior de La Pampa y tomamos contacto con las autoridades y los distintos sectores privados y de la sociedad civil. Tenemos la concepción de un Estado presente en el que todos somos imprescindibles, lo público, lo civil y lo privado”.

“Nuestro principal objetivo -enfatizó- es mejorar la calidad de vida, cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos un rol en esa tarea. Y eso se genera con más trabajo y con más producción, que es la manera de crecer. Con ese objetivo nos comprometemos día a día”.



Detalló que “hacemos una inversión importante para mejorar la estructura edilicia, laboral y de seguridad alimentaria, que nos permitirá dar un paso en la calidad y transformar un matadero municipal en un frigorífico. Además de expandirse en la capacidad de faena y llegar, por qué no, a otras localidades”.



Ziliotto destacó “el camino que hemos encontrado: profundizar la sinergia público-privada, donde el Estado tiene que poner sus recursos y proyectos a disposición del sector privado, que es el motor de la economía de La Pampa; pero que necesita que lo ayude y le dé todas las herramientas para llevar adelante su lógica rentabilidad económica y, paralelamente, la rentabilidad social que como Gobierno debemos garantizar”.



“En esa conjunción está enmarcada este tipo de actividades. Vamos a mejorar la capacidad de producción de este matadero municipal, para ver de qué manera podemos aumentar la faena, la producción y, consecuentemente, la mano de obra”.



Transferir responsabilidades y recursos

El gobernador aseguró que se trabaja en distintos frentes para “producir en La Pampa la materia prima de alimentos y no vernos obligados a recurrir afuera de la provincia. Por eso es importante este trabajo mancomunado, en el marco de la descentralización, una política de Estado que nació en 2006 y está internalizada en los gobiernos provincial y municipal”.



“Son 31 millones de pesos -enfatizó- que se van a invertir y que van a quedar en la localidad. Porque esa es la idea: transferir responsabilidades con recursos. Porque muchas veces los recursos de la Provincia son mayores que los de los municipios, y ahí está la confianza en que cuanto más cerca de la gente se toman la decisiones, menor es la posibilidad de equivocarse y mayor es la eficiencia del gasto público”.



“Orgullosos de un Estado presente”

“No sólo se trata de la ampliación física de la planta -explicó la intendenta Gabriela Labourie-, sino que se mejorará la calidad de trabajo de los operarios y el personal, porque hasta la fecha la faena se hace de forma casi artesanal. Nosotros faenamos también para San Martín y Bernasconi, y ahora podremos darles mayor seguridad sanitaria y brindar un mejor servicio”.

La jefa comunal aseguró que con este tipo de proyectos se activa la economía, tanto por la generación de mano de obra, como por las ventas locales. “Con esta obra van a trabajar albañiles, gasistas, electricistas, plomeros y como nosotros asumimos el compromiso del Compre Pampeano también se va a reflejar en movilidad de la economía local”.

Finalmente agradeció a la ministra Fernanda González y al gobernador, y expresó su orgullo “porque estamos ante una gestión de gobierno que se traduce en un Estado presente”.



Más producción y viviendas

Tras la firma de los convenios, el mandatario pampeano y la Intendenta se trasladaron hasta la quesería cooperativa “La Emancipación”, donde dialogaron con sus responsables y recorrieron la planta.

Dos jóvenes ingenieros pampeanos, uno industrial y otra en alimentos, que volvieron a la provincia para llevar adelante este proyecto, detallaron que en la actualidad procesan 48 mil litros diarios de leche y cuentan con 28 trabajadores solo en la planta.

Además, le informaron al gobernador sobre destinado al concentrado de sueros, con lo que no solo se promueve una solución ambiental, sino que se diversificará e incrementará la producción de la planta y con ello los puestos de trabajo.

La visita a la localidad finalizó con la recorrida por ocho viviendas que se encuentran en plena ejecución, seis de las cuales corresponden al Plan Mi Casa y dos son municipales.