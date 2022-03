Vecino de Acha quería vender dos armas largas robadas y lo descubrieron

Un vecino de 25 años de General Acha fue descubierto por la policía de la Comisaría local cuando intentaba vender dos armas de fuego largas que se suponen robadas.

Las autoridades informaron que luego de una investigación iniciada por la sustracción de armas de fuego en distintos puntos de la ciudad, se descubrió que un vecino intentaba vender dos.

Luego de una requisa en una vivienda, se secuestró un Mauser calibre 7.62, culata de madera, con la inscripción Deutscche Wafffen-Und, Munition´s fabriken Berlin, con cerrojo y mira telescópica x4, 30,8, con inscripción Nedisnco Systeem Carlzeiss Jena 29272 y una carabina calibre 22, modelo Winchester, culata de madera, con la inscripción Model 72, Trade Mark, Made in New Haven, US of América, con numeración limada y sin documentación.

El detenido fue notificado a disposición de Fiscalía local. Ahora se procura dar con los propietarios de las armas. Toda persona que haya sufrido sustracciones semejantes está invitada a sede policial a reconocerlas. Se recuerda a toda la comunidad que ante cualquier situación extraña o sospechosa pude denunciar o avisar anónimamente a 101 o 432112 o Pasaje Leal 450 las 24 horas.