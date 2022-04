Senador Bensusán: “La Justicia tiene que ser cercana a la gente y federal”

El senador nacional Daniel Pablo Bensusán (FdT La Pampa), consideró, durante el tratamiento del proyecto de ley de modificación del Consejo de la Magistratura, que “la Justicia Federal no se agota en los mediáticos Juzgados de Comodoro Py”, al exigir una Justicia cercana a la gente y federal”.

El legislador pampeano participó de la sesión donde se dio media sanción a una serie de modificaciones al Consejo de la Magistratura, además de formar parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se trataron los cambios.

“Necesitamos una ley que permita el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo necesario para el desempeño de la justicia argentina”, dijo, al tiempo que resaltó el deber de “cuidar la organización de nuestro estado de derecho frente al avasallamiento de los principios básicos del sistema jurídico y de gobierno argentino”.

Bensusán fue crítico de la sentencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitiera en diciembre pasado, “pretende restaurar la vigencia de una ley derogada hace 16 años. Mediante dicho accionar, la Corte está arrogándose facultades que corresponden exclusivamente al Congreso”.

En el mismo sentido añadió que lo decidido por la CSJ “puede sentar un precedente peligroso, si aceptamos que una ley entera pueda ser reemplazada por su antecesor normativo ante la inconstitucionalidad declarada de algunos de sus artículos. Recordemos que, en este caso en particular, no se le solicitó a la Corte la restitución de la vigencia de la ley anterior; por lo tanto, su sentencia constituye a las claras un exceso de jurisdicción y una marcada intromisión en las facultades propias de este Congreso”.

“Hablamos de una justicia más cercana a la gente, de una visión federal de país, de una mayor celeridad e inmediatez de los tribunales del interior. La Justicia Federal no se agota en los mediáticos Juzgados ubicados en Comodoro Py”.

Uno de los principales cambios que se introdujeron en el debate del plenario de Comisiones, del que participó Bensusán, fue contemplar que los consejeros en representación de los abogados y de los jueces sean de diferentes regiones del país. La base de la reforma quedó igual a la que mandó el Ejecutivo, es decir, aumenta de 13 a 17 el número de integrantes (suma un juez, dos abogados y un académico o científico), pero se incorporaron modificaciones para “federalizar” la conformación del Consejo de la Magistratura, así como también darle mayor paridad de género. Estos cambios incluyeron incorporar el concepto de “Regiones Federales” (AMBA, Norte, Centro y Sur), que deberán estar representadas en las listas que propongan a jueces y abogados.

“La Justicia Federal del interior del país padece la concentración de la CABA y el AMBA. Este proyecto lo que permite es que el interior del país tengamos voz y voto en la decisión de nuestros jueces”, destacó del debate en el recinto.

“Además, el proyecto con media sanción, permite que cualquiera de los magistrados de la Corte integre el Consejo, siempre que se someta a la elección de sus pares. Técnicamente no están excluidos, pero deberían ser elegidos por los otros jueces”, agregó.

Bensusán reiteró su preocupación por el destino del nuevo edificio del Juzgado Federal de General Pico y la refacción del ubicado en Santa Rosa, “hace muy poco tiempo, acompañé a nuestro Gobernador, Sergio Ziliotto, en la firma del Convenio para la concreción del edificio del Juzgado Federal con asiento en la ciudad de General Pico, y la refacción integral del ubicado en Santa Rosa. Esto es algo que venimos solicitando desde la creación del juzgado, hace más de diez años, a instancias del entonces Senador nacional Carlos Verna”.

Finalmente, destacó la incorporación de la paridad de género en la conformación del Consejo.