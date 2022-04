Denunciaron por “estafa” a los antiguos dueños del Frigorífico de Acha

Un ex comprador del Frigorífico de General Acha denunció ante la Fiscalía de turno de la ciudad a seis dueños de la empresa por considerarse damnificado al caerse la negociación.

Se trata de Eduardo de la Iglesia, quien presentó este miércoles una denuncia penal por supuesta estafa ante la Justicia como titular de Flaxy SA, quien había adquirido el 51% del paquete accionario del frigorífico. Posteriormente la negociación se cayó y se declaró el concurso.

La presentación fue contra los socios de la firma Oscar Suárez, Víctor Rivara, Osvaldo Alonso, Mario Alonso, María Claudia Alcalde y Fernando Luis Sabid Buteler.

Por un lado, hizo la presentación por haber realizado un convenio de pago con 20 ex empleados en el marco del procedimiento de crisis en el cual los ex obreros no habrían recibido ningún pago y además desconocieron el acuerdo ante la Justicia. Pero la firma de De la Iglesia, como accionaria mayoritaria, ahora debe pagar ese convenio.

Otra denuncia es porque varios de los socios (y directivos) tomaron un crédito en el Banco de La Pampa por 15 millones de pesos en 2017 antes de concursar la empresa, sin autorización de la asamblea de socios. A pesar de que el crédito había sido obtenido “ilegítimamente”, según el denunciante, pretendieron cobrarlo.