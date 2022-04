Traspié para el Frigorífico de Acha: la quiebra sigue vigente

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones desestimó los recursos de apelación interpuestos por la empresa Frigorífico General Acha SA y mantuvo la quiebra de la firma, ya que todavía quedan acreedores por cobrar, por lo que por el momento la planta no podrá reabrir sus puertas y volver a faenar.

Este martes se conoció el fallo de los jueces Guillermo Salas y Laura Cagliolo, al que accedió Noticias del Sur, que le dieron la razón al juez en lo Civil de Acha, Gerardo Bonino. Ante la demora en decretar el levantamiento de la quiebra por parte del magistrado, la empresa había presentado un recurso de queja. Ahora fue desestimado por la Cámara.

En el fallo, la Cámara indicó que “aún no se encuentran verificados los extremos que exige la normativa vigente para que proceda la declaración de conclusión de la quiebra por avenimiento”.

Ello por cuanto, habiéndose declarado la quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo preventivo homologado se abre un nuevo período informativo con la posibilidad de que los acreedores post concursales, si así lo decidieren, se presenten por vía incidental a verificar sus acreencias.

Indicaron que no todos los acreedores tuvieron la posibilidad de participar en el proceso universal sino sólo los de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo.

La firma de Buenos Aires que se hizo cargo de la planta que cerró sus puestas en 2017 (en 2020 se decretó la quiebra), pagó a acreedores y a ex empleados lo que debía, pero parte de los ex trabajadores aún no lograron cobrar. La firma hizo refacciones en la planta y retomó tareas con un grupo de empleados. Lo último que había dejado trascender es que estaba esperando la habilitación del SENASA.