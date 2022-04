Alberto Fernández pone en marcha en Vaca Muerta las obras del gasoducto Néstor Kirchner

El presidente Alberto Fernández visitará este jueves las operaciones de la petrolera YPF en Vaca Muerta, provincia del Neuquén, para dar comienzo a la construcción del Gasoducto Troncal Néstor Kirchner, una obra que el Gobierno nacional considera fundamental para poder ampliar la capacidad de transporte del gas incremental que se proyecta de esa formación no convencional, se informó oficialmente.

El acto está previsto para las 12 en el área Loma Campana, un lugar emblemático no sólo por ser la mayor operación del no convencional de la compañía, sino también porque marcó el comienzo de los desarrollos masivos en la formación tras el acuerdo con la estadounidense Chevron, a 10 años de la recuperación del control estatal de la compañía durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Allí, junto al presidente se espera la presencia del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, autoridades nacionales, gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, representantes de los trabajadores y trabajadoras, directivos de las empresas productoras y autoridades de YPF.

Fuentes oficiales precisaron que durante el encuentro en Vaca Muerta se anunciará formalmente la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, la mayor obra energética de la actual gestión y la más importante de los últimos 40 años en materia de transporte de gas natural por ductos, lo que resultará fundamental para ampliar la capacidad de evacuación del gas no convencional.