Ziliotto en el comienzo de la obra del gasoducto que pasará al norte de Acha

El gobernador Sergio Ziliotto y su par neuquino, Omar Gutiérrez; recibieron el jueves en el aeropuerto “Presidente Perón” de Neuquén, al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Desde allí se trasladaron a la planta de tratamiento de crudo (PTC) de Loma Campana, en Vaca Muerta.Ziliotto participó del comienzo de las obras del gasoducto “Néstor Kirchner” que atravesará La Pampa, pasando por el norte de General Acha.

Ziliotto aseguró que es este un “enorme paso hacia el autoabastecimiento energético de la Argentina”. Y analizó que la “soberanía energética que se logró cuando el Estado volvió, hace 10 años, a conducir los destinos de YPF; garantiza calidad de vida y es el sustento estratégico para la consolidación de la recuperación económica de nuestro país”. De este modo, el mandatario pampeano confirmó la importancia, social y económica, del gasoducto que atravesará La Pampa y tocará las localidades de Casa de Piedra, Chacharramendi y Doblas.

Durante el encuentro en Vaca Muerta se formalizó el comienzo de la construcción del gasoducto “Néstor Kirchner”. Se trata de una obra que el Gobierno nacional considera fundamental para poder ampliar la capacidad de transporte del gas incremental que se proyecta de esa formación no convencional.

Loma Campana es un lugar emblemático no sólo por ser la mayor operación del crudo no convencional de la compañía YPF, sino también porque marcó el comienzo de los desarrollos masivos en la formación; tras el acuerdo con la estadounidense Chevron, a 10 años de la recuperación del control estatal de la compañía, durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El nuevo gasoducto, de 558 kilómetros de extensión, será construido en dos etapas. Se puso en marcha la primera, que contempla el trazado entre el punto de ingreso en la localidad neuquina de Tratayén hasta la localidad del oeste bonaerense de Salliqueló, atravesando La Pampa desde el sur hacia el este.

El nuevo ducto permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24MMm3/día, con un costo aproximado de US$1.500 millones. Se financiará con fondos del Tesoro y del Aporte Solidario de las grandes riquezas.

La segunda etapa permitirá llegar con gas natural al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Jerónimo, lo que abrirá la posibilidad de alcanzar grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como así también la posibilidad de exportación a Brasil y norte de Chile.

A partir del lanzamiento del nuevo gasoducto troncal, el secretario de energía, Darío Martínez, aseguró que el Gobierno nacional analiza lanzar una nueva ronda del Plan Gas.Ar para generar un horizonte a las inversiones de las petroleras interesadas en el nuevo escenario que abrirá la obra.

“El gasoducto es una obra estratégica que va a generar un círculo virtuoso para que se siga incrementando la producción, que haya más gas para las industrias y más trabajo para los argentinos; además, nos permitirá ahorrar divisas que hoy se destinan a la importación de GNL”, explicó el secretario Martínez.

Además del emblemático gasoducto Néstor Kirchner como obra principal, el Sistema de Gasoductos Tranport.Ar Producción Nacional implicará la ampliación del Gasoducto NEUBA II (Ordoqui), la construcción de los tramos finales en AMBA Sur y Norte, la reversión del Gasoducto Norte en sus etapas I y II, y la ampliación del Gasoducto Centro Oeste.

“Aquí en Vaca Muerta tenemos gas para 200 años”, expresó el presidente Fernández, al tiempo que aseguraba que “el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir hacia las energías renovables”.

“Estamos -dijo el presidente argentino- poniendo en valor algo muy importante para el desarrollo de la Argentina, porque no hay posibilidad de que la Argentina se desarrolle sin industria, no hay posibilidad de que la industria crezca sin energía y no hay posibilidad que esa energía salga de otro lugar que no sea del suelo argentino”.

Por la tarde, el gobernador Ziliotto acompañó al presidente y al gobernador neuquino durante la entrega de 90 viviendas en el Barrio Covicir de la ciudad de Neuquén. Allí el primer mandatario y los gobernadores mantuvieron contacto con los adjudicatarios que recibieron, de manos del presidente de la Nación, la casa en la que construirán su hogar.