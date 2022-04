Detectan jabalí con triquinosis en Colonia Santa María, pero no hubo consumo

Desde la Mesa de Zoonosis Provincial se informó a la población de un caso confirmado para triquinosis en un cerdo jabalí proveniente de la Colonia Santa María.

Una vez realizada la investigación Epidemiológica se determinó que no hubo consumo humano de carne contaminada. En este marco se recordó a la población la importancia de hacer analizar la carne de cerdo doméstico o jabalí antes de su consumo.

La triquinosis es una enfermedad causada por un parásito, llamado Trichinella. Los humanos y también los cerdos domésticos, jabalíes y otros animales silvestres como peludo, puma, roedores, entre otros, pueden infectarse y ser reservorios.

Cabe recordar que resulta factible el contagio de triquinosis al consumir carne cruda, insuficientemente cocida o no analizada, que esté infestada por larvas de Trichinella, particularmente carne de cerdo o de animales de caza (por ejemplo, jabalí).

Las larvas de Trichinella se enquistan en los músculos de animales domésticos o salvajes. No hay transmisión de persona a persona; sin embargo, la mera degustación de cantidades muy pequeñas de carne cruda o poco cocida exponen a una persona al riesgo de infección.

Medidas preventivas:

-Consumir seguro y para ello se deben adquirir productos debidamente identificados con un rótulo que asegure su sanidad

-Cocción completa de la carne y los productos cárnicos tanto de cerdos domésticos como de animales salvajes

-En caso de consumir o elaborar productos caseros, asegurarse que la carne fue previamente analizada y consumir carne de cerdo y chacinados frescos bien cocidos.

-Limpieza cuidadosa de los molinillos o picadoras de carne después de cada uso

-Prácticas higiénicas en la cría de cerdos (por ejemplo, abstenerse de alimentar a los cerdos con restos de carne o basura).

-Control de los roedores.

-Eliminación adecuada y rápida de los animales muertos para evitar sean consumidos por otros animales.

-Análisis de la carne mediante digestión artificial. Existen laboratorios distribuidos en la provincia de La Pampa para garantizar la accesibilidad al diagnóstico o descarte de la enfermedad en los animales.



Sobre la enfermedad

Las manifestaciones clínicas son muy variables y la enfermedad puede cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Si la infección es grave, la persona podría presentar problemas de coordinación, trastornos cardíacos y respiratorios.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, es importante no automedicarse y concurrir de inmediato a un centro de salud.

Mayor información:

Dirección de Ganadería, Ministerio de Producción, teléfono 02954 452600 internos 6808/1312/1412 Mail: dirganad@lapampa.gob.ar

Departamento de Medio Ambiente y Zoonosis de la Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud: medioambientelp@hotmail.com