Buscan a los dueños de elementos recuperados: están en la comisaría

Una computadora All in One, marca HP, negra

Un televisor Hitachi, modelo CDH-LE32SMART17

Una consola de videojuegos, Marca Sony, modelo Play Station 4, serie MC87863289, con Joystick

Una Tablet, TCL, modelo 8092, negra

Un Teléfono Celular, Motorola, modelo G20, tapa rosa, con funda negra

Un teléfono Samsung, m/SMG5, c/blanco, vidrio templado astillado, detalles en carcaza, negro y gris

Un teléfono Samsung A7

Un pendrive

Una moto-guadaña, m/Sthill, 55 cc

Una motosierra

45 llaves de mano de boca y aro de diferentes marcas y medidas, martillos, mazas, 70 llaves de tubos, 1 martillo casero, 17 llaves Alen de diferentes marcas y medidas, destornilladores, leznas, llaves saca bujía, remachadora “Stanley”, llaves pico-loro y Stilson, cintas métricas, 27 llave punto de apertura de luz

Conjunto armado para Motor de motocicleta

Reflectores led, lámparas marca “OSRAM VINTAGE 1909”

Máscara de soldar

Lijadora de mano eléctrica

Caladora de mano eléctrica, 1 taladro sin marca visible, 1 Sierra circular de mano,

Dos cobertores de barral para motos

Una batería de 12V,

Una netbook “Lenovo” Negra y blanca