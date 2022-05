La Reforma festejó sus 119 años de vida

La localidad de La Reforma arribó el sábado a sus 119 años de vida y los festejó con una jornada a pura tradición y con la presencia de funcionarios e intendentes de localidades vecinas.

Asistieron en representación del Gobierno provincial el ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi y el director de Ganadería, Marcelo Lluch. También concurrieron los intendentes de General Acha, Abel Sabarots; de 25 de Mayo, Abel Abeldaño; de Puelén, Alberto Colado; de Telén, Saúl Echeveste y el presidente de la Comisión de Fomento de Cuchillo Có, Horacio Ledesma. Acompañó los festejos la secretaria Administrativa del Senado de la Nación, María Luz Alonso, todos fueron recibidos por el anfitrión, Elías Colado, presidente de la Comisión de Fomento local.

En primer término se procedió al izamiento de las banderas, como así también se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se procedió a la entronización de la Virgen de Luján.

Siguiendo con los actos se entregaron distinciones a viejos pobladores, personal de salud y crianceros como homenaje en este nuevo aniversario. Luego hubo un almuerzo de camaradería para continuar por la tarde con la jineteada y las destrezas criollas, estando previsto para la noche un festival musical y baile.

Di Nápoli aseguró que “nuestra obligación siempre es estar presentes. Yo le decía al comisionado que las soluciones tienen que venir siempre de parte nuestra, la problemática la vemos visitando a todos los intendentes e intendentas de nuestra Provincia y viendo las necesidades que tienen cada una de las localidades”.

Afirmó que “con la pandemia y en esos tiempos tan difíciles hemos recorrido muchos kilómetros acompañando a cada intendente, a cada municipio, dimos casi dos vueltas a La Pampa por indicaciones del gobernador, Sergio Ziliotto, fue el gobernador quien nos indicó cuál era el camino a seguir y tratamos de cumplirlo lo mejor posible”, puntualizó.

Destacó que “en mi caso particular es un enorme gusto estar en este tipo de eventos, estar con la gente cara a cara de nuestra pampa profunda, acá se ve como mantienen la tradición en una zona donde es duro vivir. Siempre vamos a estar acompañándolos”, afirmó.

El titular de la Secretaría de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton consideró que “es un día muy especial para La Reforma y acá estamos presentes acompañando a Elías Colado y su gente”.

Añadió que “han venido varios intendentes de la zona y el Gobierno provincial se hace presente por medio de nosotros desde la Secretaría de Asuntos Municipales y del Ministerio de Seguridad”.

Apuntó que “el gobernador, Sergio Ziliotto nos instruye siempre para que estemos colaborando con cada localidad de la Provincia y trabajando para todos. Seguramente a él le hubiera gustado estar hoy presente en La Reforma. Por nuestra parte estamos siempre colaborando y acompañando en pos del crecimiento de toda la sociedad pampeana”, finalizó.

Elías Colado sostuvo que “como anfitrión de esta fiesta en La Reforma y representando a mi pueblo me siento muy contento por el acompañamiento que hemos tenido hoy, es un acompañamiento a los vecinos y las vecinas del pueblo”.

Afirmó que “es muy grato que funcionarios provinciales e intendentes de la región vengan al oeste a acompañar este 119º Aniversario, nos sentimos respaldados y eso es importante”.

Puntualizó que “hubo reconocimiento a la gente que hizo mucho en tiempos de la pandemia en el caso del personal de Salud y por el enorme sacrificio que hacen quienes crían chivos. Seguramente hay más personas a quienes reconocer por su trabajo pero quería comenzar, en mi primer fiesta grande luego de la situación sanitaria que vivimos por dos años, con ellos, la gente de Salud por el papel fundamental que tuvieron en la pandemia y por otro lado, a quienes crían chivos por el sacrificio de toda la vida”.

Consideró que “a quienes trabajan en Salud se les modificó la vida y la forma de trabajo, estuvieron pendiente día y noche adaptándose a las circunstancias, fueron tiempos de mucha presión y responsabilidad para ese sector de la Provincia”.

El comisionado agradeció la presencia de funcionarios provinciales y manifestó que “hoy estuvieron presentes cuatro funcionarios importantes del Gobierno provincial, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, quien se interiorizó de cómo está la zona y para que los productores tengan la oportunidad de charlar personalmente con él, como así también el director de Ganadería, Marcelo Lluch”.

Agregó que “en el caso del ministro de Seguridad Horacio di Nápoli fue el único Ministro que nos visitó siempre” y aclaró que “esto no es un reclamo hacia nadie sino un agradecimiento hacia su persona porque vino, nos reunimos y nos trajo soluciones. Siempre estamos en contacto y hoy fue un invitado personal para agasajarlo como corresponde”, enfatizó.

Elías Colado afirmó que, Rogelio Schanton, el secretario de Asuntos Municipales “fue la primera puerta que golpeamos cuando asumimos la gestión municipal y me pone feliz que haya podido venir y agasajarlo porque nos ha sacado adelante. Hoy gran parte de La Reforma está como está por la predisposición de Schanton porque más allá de que sea su trabajo, siempre nos atiende muy bien y está dispuesto al diálogo atendiendo las necesidades de nuestra localidad”.

Consideró que “la presencia de los intendentes de la zona es una caricia al alma porque me siento acompañado por mis pares, mis compañeros, que hayan dejado por un rato sus quehaceres en sus pueblos para decir presente, me gratifica muchísimo. Y en cuanto a María Luz Alonso, “la Luchy”, con quien he comenzado a tener contacto, inmediatamente me respondió, es muy buen contacto para los intendentes y estoy feliz de que esté hoy en nuestro aniversario visitando la gente del pago”.

Sobre el final expresó su agradecimiento inmenso a cada uno de los colaboradores, a la gente de la Comisión de Fomento, “que trabajaron el doble esta semana para que todo salga bien, que disfruten mucho porque esta fiesta es de ellos”, concluyó.