Defensa del Consumidor alerta por la gran cantidad de estafas electrónicas en Acha

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor alertó a la comunidad de General Acha sobre la gran cantidad de estafas electrónicas sucedidas. Ante el importante número de personas asesoradas al respecto, se informó que sea debe estar alertas al modus operandi de los ciberdelicuentes que llevan adelante estas estafas o robo de datos; y prestar especial atención para no dejarse coaccionar o ceder ante la presión que ejercen.

Desde la Oficina aconsejaron:

-Si fuiste estafado tenés que hacer la denuncia en la comisaría local, y también en el Ministerio Publico Fiscal.

-Si recibís una llamada, que dice ser de parte de una entidad de gobierno o bancaria; o un llamado donde dicen tener secuestrado a algún familiar, tratemos siempre de corroborar por el medio que se tenga disponible, y si no fuera posible esta acción, no revelemos ningún dato personal, ni familiar o de nuestras cuentas bancarias.

-Si te llega un email solicitando datos y/o información personal; o el contacto por otros medios, como whatsapp donde ofrecen premios o regalos, siempre corrobora quien lo envía, no brindes datos personales así podes evitar que roben tu identidad (Phishing, abuso informático que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta y a través de sistema de mensajería o medios electrónicos.)

-Si recibís una oferta por algún artículo que se tiene a la venta en redes sociales, no realices la transacción si no tenés forma de corroborar que la persona detrás de ese perfil es real, tratemos de adquirir productos en las plataformas que protegen nuestra compra, el envío y nuestro dinero, no entreguemos datos personales, ni hagamos transferencias de dinero a desconocidos que solo nos proporcionan un numero de CUIL, y si el perfil es de un comercio o tienda online pidamos siempre el CUIT (clave única de identificación tributaria).

-Estemos alertas y no reenviemos a nuestros contactos, aquellos mensajes que nos resultan dudosos, porque lejos de ser una broma pueden resultar muy perjudicial para el receptor.

Cuidémonos entre todos, no seamos cómplices ni participes de quienes pretenden engañarnos, no reenviemos ese mensaje que nos parece dudoso. No seamos el medio facilitador para las ciberestafas, los ciberdelicuentes o robos de identidad, aconsejaron.