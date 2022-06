Doblas festejará este sábado su aniversario

Doblas arribará este sábado a los 111 años de vida los cuales se festejarán con sencillos actos a partir de las 10 de la mañana. También se sumarán los festejos por un nuevo aniversario de la Escuela Nº 83.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el intendente Fabián Zabala se refirió a los festejos y también habló de las obras que se han concretado, como así también de los proyectos que tiene para su pueblo.

El intendente comentó que “este sábado 4 de junio Doblas cumple 111 años de vida, después de dos años de pandemia en que no se pudo festejar vamos a realizar algo sencillo para cumplir con el homenaje que nuestro pueblo y nuestros vecinos se merecen”.

Está previsto que a las 10:00 se proceda al izamiento del pabellón nacional en el mástil de la plaza San Martín con los acordes de la Banda Militar, el Himno Nacional Argentino y luego se irá a la Escuela N° 83 que también cumple años. Zabala puntualizó que “en ese acto vamos a recordar y entregar presentes a las personas mayores de más de 90 años y a las docentes que pasaron por la escuela”.

Agregó que “en horas de la tarde, a partir de las 14:00, habrá artesanos locales y regionales en la plaza, a las 20:30, un festival folclórico con artistas locales, una banda musical y la actuación de Pastora Cruz. La entrada es libre y gratuita y la cantina estará a cargo de la sub comisión mayor del fútbol del Club Independiente de Doblas.

Obras del Plan Mi Casa

Con respecto a obras informó que “hay para construir 10 viviendas del Plan Mi Casa. Nos hemos demorado un poco porque había que hacer la agrimensura de una parte de los terrenos”. Añadió que “la idea es comenzar las 10 casas juntas para que los fondos vengan todos juntos. También se hará una casa de servicio para la policía mediante el Plan Municipios de Pie de la Nación”.

Argentina Hace

Por el programa Argentina Hace “se está construyendo el albergue municipal en el edificio donde estaba la terminal de ómnibus, se hicieron ampliaciones en galerías, baños y duchas”.

Consideró que “el albergue es necesario para Doblas y ya está en la etapa final con el trabajo de pintura y aberturas. La idea y ojalá así sea, es tenerlo lista para la Expo-Apícola donde se necesita imperiosamente el hospedaje. Nos pasa con cada evento deportivo o cultural que tenemos en la localidad, siempre debemos recurrir a localidades vecinas porque no tenemos alojamiento para quienes nos visitan”.

Instituciones intermedias

El jefe comunal sostuvo que “tenemos una excelente relación con todas las instituciones intermedias de la localidad, en estos siete años de mi gestión hemos colaborado y gestionado todo lo que cada institución necesite para su funcionamiento, nunca se le deja faltar nada a ninguna de ellas, al fútbol, al safari, al hípico, al centro de jubilados, al Instituto Secundario de Doblas, que si bien es privado lo solventa la Provincia, es el único establecimiento secundario que tenemos y se le hizo un sobre techo nuevo y pintura con un presupuesto de casi 6 millones de pesos porque era un edificio muy venido abajo”.

Más obras

En Doblas se hicieron 14 cuadras nuevas de asfalto y cordón cuneta que hacía mucha falta. Hay también un ProPAyS para realizar el desagüe del pueblo, “es un gran problema porque no desagota bien y se nos inundan algunas viviendas, ya se habló con el Ministerio de Obras Públicas para hacer los canales y la obra necesaria para solucionar ese problema”, aseguró.

Parque automotor

Zabala se refirió al parque automotor afirmando que “estaba muy deteriorado y de a poco lo fuimos mejorando, se compró una combi nueva de 19 asientos, un regador nuevo completo con un camión cero kilómetro, un tractor Agrale nuevo con una rastra nueva, tres tractores para desmalezar, una pala cargadora cero kilómetro y sigo gestionando ante Kelo (Rogelio Schanton, secretario de Asuntos Municipales) que siempre está ayudándome. Nuestro Gobernador Sergio Ziliotto siempre está presente para que en Doblas se vean obras como no se han visto desde hace mucho tiempo, por eso mi agradecimiento a ellos y a todos los ministros y demás funcionarios del Gobierno provincial”, enfatizó.

Afirmó que “necesitamos una nueva máquina niveladora que seguramente llegará pronto, sabemos que la Provincia tiene otras prioridades en estos tiempos difíciles pero confiamos en que lograremos tenerla”.

Resaltó que “el ejido de Doblas es muy grande con 400 kilómetros que debemos mantener con dos máquinas viejas que cada vez necesitan mayor mantenimiento y eso significa mucho dinero. Por nuestra parte no debemos descuidar al productor porque Doblas vive del campo y siempre queremos tener un servicio que hay que mejorarlo para beneficio de todos”.

Relación con el Gobierno provincial

Fabián Zabala manifestó que “el Gobierno provincial en ningún momento me dejó solo. El gobernador Sergio Ziliotto jamás me dejó solo, es más, ya vino tres veces a la localidad a inaugurar obras y un barrio al que le pusimos el nombre del ex gobernador Carlos Verna”.

Aseguró que Sergio Ziliotto “siempre está, a veces no podemos reunirnos tanto como uno quisiera pero se entiende que el gobernador tiene muchísimas responsabilidades que atender y hubo una pandemia entre medio también, pero para eso está Kelo Schanton, quien acude a salvarnos cuando necesitamos ayuda desde Asuntos Municipales”.

Finalizó diciendo que “hay todo un Gobierno acompañándonos, cada ministerio con quien uno tiene una relación que por ahí suele tener diferencias pero es propio de la gestión y de que cada uno quiere conseguir cosas para su pueblo. Es bueno que existan diferencias porque es parte de gobernar y de hacerle la vida un poco mejora a la gente”.

Como mensaje de aniversario expresó “gracias a nuestros vecinos y vecinas, les pido que nos sigan acompañando, al Gobierno provincial y a este intendente porque se están haciendo las cosas bien. Tenemos un gobernador que gestiona y se pone la camiseta de la Provincia, una provincia muy federal porque Sergio Ziliotto está presente en todas las localidades y con cada intendente y eso me da la esperanza de que de a poco vamos a ir mejorando, me da mucho orgullo y ganas de seguir trabajando”, finalizó.