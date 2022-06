Empieza a preocupar la falta de lluvias en la provincia

El subsecretario de Asuntos Agrarios Ricardo Baraldi alertó que la falta de lluvias en La Pampa empieza a preocupar. “Hace falta agua”, aseguró. Los ruralistas también alertaron por las complicaciones” que está generando la seca no solo en el laboreo de la cosecha fina, sino también en los verdeos de inverno. La última lluvia importante ocurrió el 9 y 10 de marzo con 70 milímetros.

El funcionario comentó que ayer estuvo recorriendo el norte provincial y allí pudo observar las consecuencias de la falta de precipitaciones.

“Hace falta agua. Los pronósticos no nos dan lluvias”, indicó Diario Textual. En tanto, en el sector agropecuario también están alertas. “Se está complicando, no solo las labores de siembra de la cosecha fina, sino también los verdeos de invierno ya que se pastorean y entre la falta de lluvias y las heladas que este año arrancaron más temprano y más fuertes hacen que los rebrotes no sean de los mejores”, dijo a Diario Textual el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Marcelo Rodríguez.

El ruralista agregó: “Por suerte venimos, por lo menos en nuestra zona, de un año anterior con buenos promedios de lluvia y eso favoreció para hacer reservas tanto en rollos como en picados de forrajes. Pero el panorama se empieza a complicar”.

Rodríguez reveló que la última lluvia importante ocurrió el 9 y 10 de marzo de este año. “Llovieron 70 milímetros; después no hubo más lluvias importantes”, dijo.