La escasez de gasoil sigue preocupando a los transportistas y a los productores rurales en La Pampa. “Estamos en alerta roja”, dijo Sergio Ruppel, presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Afines de la Región Pampeana.

Según manifestó a Diario Textual, dependiendo de las estaciones de servicio, el precio por litro varía de 140 a 220 pesos. “En algunos lugares de La Pampa el gasoil se llega a vender a 220 pesos. El precio de las estaciones de cada bandera es distinto”, contó.

De todas maneras, sostuvo que los transportistas con cuenta corriente en las estaciones de servicio pampeanas pueden llenar el tanque. “Pero si se sale de la provincia, se agrava la situación porque no se sabe cuánto van a tener que esperar para cargar”, dijo.

En ciertas provincias, principalmente del norte, puede llegar hasta 250 o 300 pesos. “La brecha de precios entre las provincias llega hasta el 100 por ciento”, alertó. “Depende qué provincia tengamos que cargar, se paga diferente”, agregó. “Hay sectores del agro que pagan, a granel, 300 pesos el litro”, manifestó.

También alertó por la escasez de neumáticos nuevos: una cubierta tiene un costo de unos 150 mil pesos y cada transporte necesita entre 18 y 22. “Andamos emparchando porque no se consiguen”, dijo. “Los repuestos, además, no aparecen por el cepo a las importaciones. Hoy no hay unidades 0 km para comprar. Hace un año que es difícil conseguir porque son importados. Por eso los que se rompen se empiezan a reparar con desarmes de otros camiones. Todo este combo afecta a las economías regionales”, dijo.

Dijo que, desde la cámara, no están a favor de los cortes y piquetes que han venido encabezando principalmente transportistas autoconvocados. “No somos parte del problema, queremos ser parte de la solución. Echar más nafta no soluciona estos temas… Si se sincera el precio del gasoil, se sientan el Gobierno, los empresarios y las petroleras, se va a empezar a solucionar”, manifestó. “Hay que mantener la calma y aportar las soluciones a mediano plazo”, finalizó. “Lo de Daireaux es muy lamentable”, dijo en referencia al asesinato de un camionero en un piquete de transportistas autoconvocados. “Murió una persona de 45 años, un trabajador. En un piquete, matar a una persona es una locura. Pedimos reflexionar sobre la violencia que hay en la calle”, agregó.